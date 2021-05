Čo sa stane s telom astronauta, ak zomrie vo vesmíre? Na palube ostať nemôže, NASA má však plán

NASA sa touto otázkou zaoberá už niekoľko rokov. Astronauti totiž neraz vo vesmíre trávia dlhý čas a môže sa stať, že počas pobytu zomrú. Čo však v takom prípade s telom? Na vesmírnej stanici ho skladovať nemôžu, ani ho nechať putovať vesmírom.

Nemôžu ho nechať na palube, no nemôžu ho ani vyhodiť

Ak vo vesmíre zomrie jeden z astronautov, je dôležité niečo urobiť s telom čo najskôr. Vyvstáva tak množstvo praktických, ale aj etických problémov, píše portál IFLScience.

Či už je to na Zemi alebo vo vesmíre, nikto nechce ostať zavretý v jednom priestore so zapáchajúcou, rozkladajúcou sa mŕtvolou. Pýtate sa, prečo telo jednoducho nevypustia do vesmíru? Nemôžu tak urobiť preto, lebo je to nelegálne. Astronauti sa snažia dosiahnuť, aby po obežnej dráhe putovalo čo najmenej telies, ktoré tam nepatria. Nebolo by totiž nič príjemné, ak by sa vesmírna stanica zrazila s mŕtvolou, aj keď v sci-fi filmoch je možné všetko.

NASA preto musela vytvoriť kreatívny, no zároveň etický a legálny spôsob, ako sa s týmto problémom vysporiadať. Poverila preto touto úlohou tie najlepšie tímy odborníkov. Tí prišli s niekoľkými zaujímavými nápadmi. V spolupráci so spoločnosťou Promessa, ktorá sa zaoberá ekologickými pohrebmi, vytvorili nápad, ktorý pomenovali „Body Back“.

Prioritou je telo odstrániť z dohľadu a zabezpečiť, aby baktérie z rozkladajúceho sa tela nekontaminovali vesmírnu loď. Spočiatku vedci uvažovali nad tým, že telo zavrú do špeciálneho Gore-Tex vreca a vyčkajú, kým bude možné previezť ho na Zem. Nie je to síce inovatívny nápad, no umožnil by rodine zosnulého astronauta, aby sa s ním riadne rozlúčila.

Telo chcú zmraziť a rozbiť na atómy robotickou rukou

Tento scenár je však reálny len v prípade, ak sa vesmírna loď vracia na Zem. Vedci však musia pracovať aj s inými alternatívami. Čo urobiť s telom napríklad v prípade, ak vesmírna loď putuje na Mars? Kremácia neprichádza do úvahy, živú posádku by mohla vážne ohroziť, Promessa preto prišla s novým nápadom. Telo sa vysuší mrazom a následne sa silnými vibráciami rozloží na drobné častice, v podstate na prach.

Je to ekologický spôsob, ak sa tak totiž astronaut rozhodne, jeho pozostatky môžu byť využité ako kompost. Myšlienku však množstvo ľudí kritizovalo, podľa nich je totiž nemožné rozložiť telo na atómy takýmto spôsobom. NASA sa však nápadu odmietala vzdať a hľadala spôsoby, ako ho predsa len pretaviť do reality. Telo chce preto uložiť do špeciálneho vaku, vystaviť mrazu vo vesmíre a robotickou rukou ho vibráciami takpovediac rozbiť. Pozostatky by následne posádka mohla vrátiť rodine.

Myšlienka prvýkrát vznikla ešte v roku 2005 a aj keď s ňou NASA pracuje, zatiaľ ešte stále nie je isté, čo sa stane s telom človeka, ktorý zomrie napríklad cestou na Mars.