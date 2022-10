Kto boli polovojenskí extrémisti Slovenskí branci? Behali po lese a hrali sa na vojačikov, ich šéfa mali zbiť liberáli

Neregistrovaná polovojenská organizácia Slovenskí branci po desiatich rokoch končí. Členovia to oznámili na sociálnej sieti, no dôvod neuviedli. Aj keď boli považovaní za potenciálnu bezpečnostnú hrozbu, organizácia nikdy nenabrala na väčšom význame a posledné mesiace o nej nebolo vôbec počuť.

V článku sa dozviete aj: ako sa im vysmial pri ohlásení ukončenia Jaroslav Naď;

čo robili a prečo používali iba expanzné zbrane;

aký majú vzťah k Rusku a extrémistom;

ako zakladateľa brancov mali zbiť liberáli;

čo bude s brancami ďalej.

Koniec po 10 rokoch

„Po desiatich rokoch nastal konečne ten správny čas, keď sme sa rozhodli posunúť sa ďalej. Slovenskí branci preto končia,“ uviedla organizácia s dodatkom, že svoj boj vyhrali. Slovenskí branci ďalej napísali, že nekončia porazení, ale plní krásnych spomienok, kontaktov, priateľov a skutkov, ktoré vykonali. Tvrdia, že vytvorili „jeden úžasný projekt“.

„Napriek počiatočným nulovým skúsenostiam, žiadnym financiám či nejakého zázemia sme len na základe ochoty pracovať vybudovali na Slovensku domobranu. Áno, chyby sa robili, lebo učili sme sa za pochodu,“ napísali branci.

Minister sa im vysmial

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) reagoval pod príspevkom Slovenských brancov slovami: „Tak ale toto je preveliká tragédia! Vždy ma bavilo dozvedieť sa kopec srandy, ako to u vás prebieha a ako sa vám “darí” a čo máte nové a tak.“ Spomenul mnohé “mimoriadne úspešné” medzinárodné cvičenia s desiatimi účastníkmi a aj to, že ľuďom opravili niekoľko nehnuteľností z ruín na ich “sídlo”, z ktorých ich ale následne „vykopli preč“.

„Vaši “inštruktori” mali reči plné antiamerikanizmu, aby teraz zarábali americké doláre v Iraku ako kontraktori amerických firiem a podobne. Váš führer sa s každým rozhádal, lebo nedokázal strpieť nikoho, kto mal IQ aspoň nad 100 a bol tak inteligentnejší ako on,“ napísal Naď. Svoj príspevok uzavrel tým, že „nakoniec sme vás jednoducho rozobrali ako lego„.

So zaliatymi hlavňami

Slovenskí branci fungovali na Slovensku od roku 2012. Organizácia bola založená ako neregistrovaný telesno-branný klub. Spolupracovala so slovenskou pobočkou ruského motorkárskeho klubu Noční vlci, kritizovala Západ a Európsku úniu.

Spočiatku, ako uvádzajú Aktuality, nemali ďaleko od krajnej pravice. Spolupracovali napríklad s nacionalistickou stranou Slovenským Hnutím Obrody (SHO), neskôr však ich šéf tvrdil, že sú apolitickí.

Ten tvrdil, že ich cieľom bolo vychovávať mládež v národnom duchu a ukazovať pravé hodnoty národa. Cvičili, aby boli v prípade pohotovosti pripravení zasiahnuť, či už pri prírodných katastrofách alebo v prípade inej krízovej situácie.

A kým sa pripravovať na boj proti prírodným katastrofám by malo byť v poriadku, tak branný resp. vojenský tréning už je problém. Pravda s odvolaním sa na TASR v roku 2018 uvádza, že združenia, ktoré sú ozbrojené alebo majú ozbrojené zložky, nie sú dovolené, zdôraznil docent trestného práva a vysokoškolský pedagóg Peter Kováč v súvislosti s pôsobením polovojenskej organizácie Slovenskí branci. Dodáva, že pojem „polovojenská organizácia“ sa v slovenskom právnom poriadku nevyskytuje.

V praxi to fungovalo tak, že Slovenskí branci mávali tréningy v lesoch a cvičili s expanznými zbraňami, ktoré sú znehodnotené a nie je na ne potrebný ani preukaz či akékoľvek oprávnenie. Vyzerajú ale ako skutočné. K skutočným zbraniam sa dostávali iba na strelnici, kde s nimi manipulovali pod dohľadom.

Jeden išiel bojovať na Ukrajinu, Rusko má byť záruka mieru

Aktuality v roku 2015 v článku spomínajú jedného z bývalých členov Slovenských brancov Martina Keprtu, ktorý v roku 2014 odišiel bojovať na Ukrajinu na stranu proruských separatistov. Radovan Bránik z Prijímacieho, informačného a podporného centra RISC v roku 2015 tvrdil, že celkovo bolo v tej dobe u separatistov asi 30 Slovákov.

Poslanec Národnej rady SR Ján Benčík sa v roku 2019 na svojom blogu na Denníku N podrobne venoval členom Slovenských brancov a ich šéfovi a zakladateľovi Petrovi Švrčekovi, ktorý tiež založil stránku Naša Vlasť je Budúcnosť.

Benčík v blogu zmapoval napojenie na extrémizmus a previazanie s mnohými sympatizantmi strany ĽSNS. Napriek tomu sa stránka viacerými svojimi odkazmi hlási k odkazu SNP.

Mnohí členovia tiež sympatizovali aj s Ruskom. Jedným z príkladov je podpora nacionálnych motorkárov Noční vlci, ktorí sú priami podporovatelia Putina.

Iba dva dni pred vypuknutím invázie Ruska na Ukrajinu stránka Slovenských brancov uverejnila post, v ktorom ubezpečuje svojich sledovateľov, že proti Rusku sa bojovať nechystajú.

V statuse deň po začatí konfliktu síce Slovenskí branci vojnu odsúdili a vyzývali na diplomatické riešenia, avšak opätovne pripomenuli, že sa do agresie voči Rusku nezapoja.

Šéfa mali zbiť liberáli, jazdil s preukazom invalida

Začiatkom roka 2020 sa Slovenskí branci, respektíve najmä ich šéf Peter Švrček, opäť dostali do médií. Ten tvrdil, že ho napadla skupina ľudí, ktorí mali pochádzať z neoliberálnych kruhov, uvádza Denník N.

Na Facebook tiež uverejnil, okrem svojej spuchnutej hlavy aj lekársku správu, ktorú neskôr upravil a zabielil osobné údaje a časť diagnózy, ktorá znela F10.0 čo je porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu, teda akútna intoxikácia. Tiež sa vybielila časť, v ktorej sa Švrček priznáva lekárom, že si nepamätá na všetko, čo sa vtedy odohralo. Lekárska správa potvrdila zlomenie troch menší kostí v tvárovej oblasti a otras mozgu.

Kým lekárom tvrdil, že ho napadli dvaja, v poste Slovenských brancov sa už hovorilo o šiestich mužoch. Tí mali na Švrčeka pokrikovať, že je fašista a rusofil a následne ho udrieť a kopať.

Branci tiež mali jasno v tom, kto stál za útokom. Malo ísť o osoby z neoliberálnych kruhov. Keď sa Denník N Švrčeka opýtal, koho považuje za neoliberálov, odpovedal, že tak označuje názorových oponentov Slovenských brancov.

Odhliadnuc od tejto udalosti, úsmevne vyznieva tiež postreh reportérky českého Respektu pri stretnutí so Švrčekom, o ktorom píše Ján Benčík v blogu. Reportérka opisovala, ako Švrček pri vystupovaní z auta vytiahne kartu invalida a umiestni ju za predné sklo auta. Reportérke hovorí, že karta patrí jeho dedovi, no on si ju požičiava, lebo nechce platiť za parkovanie.

Skutočný koniec?

Koniec Slovenských brancov ohlásil na svojom Facebooku aj Švrček. V závere svojho statusu naznačil, že síce Slovenskí branci končia, má začať niečo nové. Je pravdepodobné, že to nové sa bude stavať na značke „Naša vlasť je budúcnosť“, ktorú založil takisto Švrček a označuje sa ako predseda.

Strohé informácie na sociálnej sieti uvádzajú, že ide o konzervatívne hnutie s reálnou víziou pre Slovensko. Aká vízia to je, jasné nie je.