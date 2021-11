Čo sa deje na poľsko-bieloruskej hranici? Lukašenko dováža migrantov z Afriky a Blízkeho východu a ženie ich do EÚ

V týchto dňoch sa celá Európa pozerá na hranice Poľska s Bieloruskom a na stupňujúce napätie. Lukašenkov režim zhromažďuje pri hraniciach tisíce migrantov. Ich smer je jasný – Európska únia.

Počiatky problémov

Lukašenko koncom mája avizoval, že Minsk už nebude migrantom brániť v ceste do EÚ cez bieloruské územie, čím reagoval na sprísnené západné sankcie. Odvtedy prichádzajú správy o tisíckach pokusov o nelegálne prekročenie vonkajších hraníc EÚ s Bieloruskom i nemecko-poľskej hranice.

V snahe vyriešiť migračnú krízu vyhlásilo Poľsko 2. septembra v oblastiach pri svojich hraniciach s Bieloruskom núdzový stav, ktorého platnosť následne začiatkom októbra predĺžilo o 60 dní. Do pohraničných oblastí tak nemajú prístup ani novinári, ani humanitárne organizácie.

Poľskí vojaci zároveň začali na hraniciach s Bieloruskom koncom augusta stavať 2,5 metra vysoký plot z ostnatého drôtu. Poľská vláda pritom nedávno avizovala, že plot plánuje nahradiť múrom.

Problémy nemá iba Poľsko, ale de facto všetky krajiny susediace s Bieloruskom. Litva, Lotyšsko, tiež Poľsko a EÚ obviňujú Bielorusko, že Lukašenkov režim doslova priváža migrantov z Afriky a Blízkeho východu. Jeho cieľ je destabilizovať euroblok.

Stavanie múrov

Už koncom októbra poslanci poľského Sejmu odobrili vybudovanie múru na východnej hranici s Bieloruskom v reakcii na bezprecedentnú vlnu migrantov a utečencov.

Múr má byť dlhý viac ako 100 kilometrov a bude stáť zhruba 353 miliónov eur. Poľskí vojaci začali na hraniciach s Bieloruskom už koncom augusta stavať dva a pol metra vysoký plot z ostnatého drôtu v snahe zastaviť bezprecedentný prílev nelegálnych migrantov.

“Začať by sa malo v priebehu niekoľkých týždňov,” povedal hovorca s tým, že podľa plánu musí byť výstavba múru ukončená v prvej polovici budúceho roka.

Litva je už ďalej. Prvé úseky oceľového plota, ktorým chce zabrániť migrantom v ilegálnom vstupe na svoje územie, začali stavať už pred týždňom. Informovala o tom agentúra Reuters s tým, že ide o prvú takúto hraničnú bariéru na území Európy.

Litva, Lotyšsko a Poľsko už pozdĺž svojich hraníc s Bieloruskom vztýčili úseky plotu zo žiletkového drôtu. Litva však minulý týždeň začala ako prvá stavať aj úseky 3,4 metra vysokého oceľového plota zakončeného 0,6-metrovým žiletkovým drôtom.

“Postaviť úplne neprekonateľnú prekážku je pravdepodobne nemožné, takže myslím, že aj táto bariéra sa dá prekonať. Trvalo by to však dlho a my by sme tak boli schopní zareagovať,” uviedol Virgilijus Raugale, šéf pohraničnej stráže na juhu Litvy. Litva na stavbu 500-kilometrového oceľového plota, ktorý má byť hotový do septembra 2022, vyčlenila 152 miliónov eur.

Do Litvy prišlo len do augusta cez Bielorusko vyše 4 000 migrantov. Pobaltská krajina ich následne začala posielať nazad do Bieloruska. Podľa údajov litovskej pohraničnej stráže následne odvtedy vo vstupe na svoje územie zabránila už približne 5 600 migrantom, pričom len v októbri ich zastavila zhruba 2 300.

Migranti v pasci a hnanie na hranice

Koncom októbra sa začali objavovať správy, že Iračan zomrel na poľskej strane hranice, kam prešiel z územia Bieloruska. Poľskí pohraničníci podľa vyhlásenia Bielorusov donútili ostatných migrantov, aby dotiahli mužovo mŕtve telo späť na bieloruské územie. Poľská pohraničná stráž tvrdenie bieloruských kolegov poprela.

Podľa svedectiev samotných migrantov ich bieloruské bezpečnostné sily nezriedka násilím ženú na územie susedného Poľska. Tamojší pohraničníci ich naopak zatláčajú naspäť do Bieloruska, takže mnohí migranti tam uviazli v nehostinnom lesnom teréne a v čoraz chladnejšom počasí.

Podľa internetového portálu Onet.pl ide väčšinou o Kurdov zo severného Iraku, ktorých k poľsko-bieloruským hraniciam previezli z Minska v uplynulých 24 hodinách. Z videozáznamov vyplýva, že imigrantov sprevádzajú a koordinujú “vojaci a dôstojníci bieloruskej pohraničnej stráže”, uviedol Onet.pl.

Onet.pl konštatoval, že situácia tam je napätá. Poľská polícia a armáda už použili slzotvorný plyn voči tým z migrantov, ktorí sa pokúsili prekročiť hranice. Opakovane zaznieva výzva v angličtine a arabčine, aby sa migranti nepokúšali ničiť pohraničný plot a prechádzať tak na územie druhého štátu.

Podľa AP nemožno nezávisle overiť, čo sa na hranici deje, pretože novinári majú na prácu v Bielorusku obmedzenia a v Poľsku im v tom bráni výnimočný stav.

Podľa agentúry PAP, poľský premiér Mateusz Morawiecki medzitým na sociálnej sieti na Facebook napísal, že “vláda je odhodlaná a bude brániť bezpečnosť našej krajiny a celej EÚ, dodržiavajúc naše medzinárodné záväzky a najmä majúc na pamäti štátne záujmy a bezpečnosť poľských vojakov, príslušníkov pohraničnej stráže a občanov”.

Bielorusko berie až 12-tisíc dolárov od jedného migranta

Tisícky migrantov uviazli na bieloruskej strane hraníc s Poľskom, kde aktuálne táboria vonku pri mínusových teplotách. Poľsko a Bielorusko v utorok oznámili, že v provizórnom tábore neďaleko poľskej dediny Kužnica sa v súčasnosti nachádza 3000 až 4000 migrantov.

Hovorca šéfa diplomacie EÚ Josepa Borrella, Peter Stano, upozornil, že vládny režim Alexandra Lukašenka “láka” migrantov cez veľvyslanectvá a konzuláty, ponúka im víza a následne organizuje ich transport k vonkajším hraniciam EÚ.

Námestník poľského ministra vnútra Bartosz Grodecki vysvetlil, že Bielorusko využilo migrantov a umelo vytvorilo novú migračnú trasu do krajín EÚ.

“Títo ľudia legálne prichádzajú do Bieloruska za peniaze. Tieto sumy sa pohybujú od 3000 do 12 000 dolárov za turistický balíček pre jednu osobu, (ktoré jej slúžia na to), aby sa dostala do Minska,” uviedol.

Podľa Grodeckého v tejto kríze ide aj o “podkopanie” súčasnej “bezpečnostnej architektúry” v Európe. Domnieva sa, že “o chvíľu zažijeme situáciu, v ktorej si Ruská federácia oblečie tógu a vyhlási sa za mierotvorcu a deklaruje, že bez nej táto architektúra nemôže fungovať”.

Darí sa im prenikať

Dvom veľkým skupinám migrantov sa včera zrejme podarilo prejsť cez hranicu z Bieloruska do Poľska. Časť migrantov už vrátili späť do Bieloruska, iným sa podarilo utiecť a poľské zložky po nich pátrajú, spresnila hovorkyňa.

V tábore pre prisťahovalcov pri Kužnici je situácia pokojnejšia, informoval rozhlas z Bialystoku. Na bieloruskej strane je podľa tohto zdroja “najmenej niekoľko stoviek ľudí”. Podľa poľských služieb “dnes imigranti dostali jedlo od Bielorusov. Majú aj stany, spacie vaky a večer si zakladajú ohne, aby boli v teple. Neustále ich sledujú aj bieloruské (bezpečnostné) služby”.

V noci na štvrtok sa násilím pokúsila prekročiť veľká skupina migrantov, ktorá pozostávala z asi 150 ľudí. Informoval o tom vo štvrtok Bartosz Grodecki. Dodal, že za uplynulých 24 hodín poľská pohraničná stráž vrátila späť do Bieloruska 453 nelegálnych migrantov.

Európa nevie, čo robiť

Pedseda Európskej rady Charles Michel pricestoval v stredu do Varšavy. S poľským premiérom Mateuszom Morawieckym bude rokovať o situácii s migrantmi na poľsko-bieloruskej hranici. Návšteva má byť prejavom solidarity s Poľskom, avšak zároveň zvýrazní aj rozdielnosť názorov v rámci Únie, ako reagovať na postup Minska v súvislosti s tranzitom migrantov smerom na západ, informuje magazín Politico.

“Poľské a pobaltské hranice sú hranicami EÚ. Jeden za všetkých, všetci za jedného,” citovala Michela agentúra DPA.

Hovoril aj o možnosti financovania výstavby múru na hraniciach s Bieloruskom z peňazí EÚ. Ako pripomína Politico, Michel sa v tejto záležitosti názorovo rozchádza s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou.

“Otvorili sme diskusiu o financovaní fyzickej pohraničnej infraštruktúry z prostriedkov EÚ. Musí sa to vyriešiť rýchlo,” uviedol Michel. Von der Leyenová v októbri jednoznačne odmietla financovanie výstavby plotov či múrov na hranici s Bieloruskom zo strany EÚ. Okrem Michela však podporu financovaniu výstavby hraničnej bariéry vyslovil aj líder frakcie Európskej ľudovej strany (EPP) v Európskom parlamente Manfred Weber.

O financovanie výstavby bariéry požiadalo Brusel v októbri 12 štátov. “Prečo by malo Poľsko a pobaltské štáty financovať výstavbu takýchto fyzických bariér? Veď ide o spoločnú vonkajšiu hranicu celej Európskej únie,” povedal pre PAP nemenovaný diplomat činný v Bruseli.

Šéf poľského kabinetu Morawiecki v utorok obvinil Rusko, že ono je v skutočnosti hlavným organizátorom migračnej krízy na hraniciach EÚ a Bieloruska.