Čmeliaky nie sú iba „hlúpy hmyz“. Vedci ich naučili riešiť hlavolam, ostatné sa potom učili od „školiteľov“

Čmeliaky sa učia riešiť problémy pri získavaní potravy pozorovaním svojich skúsenejších druhov, zistili vedci z Británie. TASR informuje podľa správy BBC.

Článok pokračuje pod videom ↓

Sociálne učenie

Výskumný tím z Univerzity kráľovnej Márie v Londýne (QMUL) vycvičil niekoľko čmeliakov (Bombus terrestris), aby otvorili viečko, pod ktorým sa ukrývala cukrová voda. Od vycvičených čmeliakov sa to potom naučili ostatné v ich kolóniách, zistila štúdia. Ukazuje to, že „sociálne učenie“ mohlo mať väčší vplyv na správanie čmeliakov, ako sa doteraz predpokladalo.

Pre potreby štúdie vedci vytvorili „hlavolam“ s ukrytou cukrovou odmenou. Otáčanie jeho viečka sa ovládalo pomocou stláčania červeného jazýčka v smere hodinových ručičiek, stláčaním modrého jazýčka sa otáčalo v protismere.

Vedci potom vycvičili čmeliakov „školiteľov“, aby sa jednou z týchto metód dostali k sladkej odmene. Ostatné ich pozorovali.

Čmeliaky odpozorovali riešenie hlavolamu

Keď sa čmeliaky „pozorovatelia“ sami pokúšali potočiť viečko, zvolili rovnakú metódu, akú odsledovali od skúsenejších a to aj po objavení iného možného postupu. Štúdia tiež zistila, že čmeliaky so „školiteľom“ otvorili viac „hlavolamov“ ako kontrolná skupiny čmeliakov bez „školiteľa“. To naznačuje, že správny postup sa naučili skôr sociálne, než aby sa dopracovali k riešeniu vlastnými silami, uviedli vedci.

O čmeliakoch nie je známe, že by vo voľnej prírode vykazovali „javy podobné kultúre“, uviedla vedúca výskumného tímu doktorka Alice Bridgesová. „Pri našich experimentoch sme však videli šírenie a udržiavanie ‚trendu‘ správania v skupinách čmeliakov. Podobá sa to tomu, čo bolo pozorované u primátov a vtákov,“ povedala.

Správanie sociálneho hmyzu, ako sú aj čmeliaky, je podľa Bridgesovej „jedna z najzložitejších (vecí) na planéte“.

V iných experimentoch tohto výskumu, kde boli „modrí“ aj „červení“ školitelia vypustení do rovnakých skupín, sa „pozorovatelia“ spočiatku naučili používať obe metódy, ale nakoniec sa presadilo jediné riešenie, ktoré potom v tejto kolónii dominovalo. To ukazuje, ako sa podľa štúdie môže objaviť behaviorálny trend v populácii hmyzu.