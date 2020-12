Cítite sa často starší, ako v skutočnosti ste? Nová kalkulačka vám prezradí, aký je váš psychologický vek

Platiť to môže aj naopak. Niekto, kto na to ešte nemá fyzický vek, sa správa, akoby mal za sebou už 70 rokov životných skúseností. Aký je váš psychologický vek?

Ako informuje portál IFLScience, spoločnosť Deep Longevity v spolupráci s XPRIZE vytvorila dotazník, vďaka ktorému dokáže umelá inteligencia vyrátať váš psychologický vek. Ten by sa mal podobať vášmu fyzickému veku, nie je to tak ale vždy.

Dotazník bol vytvorený na základe štúdie publikovanej v časopise Aging. V rámci nej využili odborníci umelú inteligenciu na predvídanie kľúčových faktorov, ktoré sa podieľajú na psychologickom starnutí a ovplyvňujú ľudskú mortalitu. Súčasťou dotazníka sú otázky týkajúce sa toho, do akej miery sa môžete spoľahnúť na svoje okolie a odborníci sa pýtajú, aký bude podľa vás váš zdravotný stav o 10 rokov. Váš psychologický vek si vypočítate pomocou tejto kalkulačky.

Môže sa zdať, že odhad psychologického veku slúži len na pobavenie, je to však dôležitejšie, ako by ste si možno mysleli. Ide totiž o prvý prípad, kedy sa umelá inteligencia zameriava len na psychologické aspekty v snahe určiť psychologický vek jedinca. Vedci dúfajú, že sa im vďaka tomu podarí lepšie pochopiť, ako vplýva psychologický vek na celkové zdravie človeka. Okrem toho, možno sa im podarí odhaliť nový spôsob, ako zlepšiť mentálne zdravie človeka a podporiť pocit mladistvosti, píše portál Eurekalert.

Súčasťou štúdie sú dve prediktívne technológie. Jedna z nich má názov PsychoAge a jej úlohou je odhadnúť chronologický vek človeka, teda to, koľko má skutočne rokov. Na druhej strane, SubjAge sa zaoberá subjektívnym odhadom veku jedinca, čo znamená, na aký vek sa človek cíti. Vďaka špeciálnym algoritmom sa vedci pokúsili identifikovať, ktoré charakteristiky sa najviac spájajú s jednotlivými vekovými kategóriami.

Bude raz psychologické omladzovanie realitou?

Napríklad, pri SubjAge vedci zisťovali, aké osobnostné črty pomáhajú ľuďom cítiť sa mladšie. Okrem toho vedcov zaujímalo či to, ako ľudia vnímajú svoj vek, vplýva na mortalitu. Nastavenie mysle totiž ovplyvňuje desiatky našich rozhodnutí, vrátane tých, ktoré sa týkajú nášho zdravia. To následne môže vplývať na to, akého veku sa dožijeme.

Ak sa vedcom podarí odhaliť, ako subjektívne vnímanie veku ovplyvňuje naše zdravie, je väčšia šanca, že sa podarí vytvoriť nástroj, ktorý pomôže zlepšiť mentálne zdravie človeka a pocit celkovej pohody.

Do výskumu sa zapojilo viac ako 7 000 ľudí rôznych vekových kategórií. Ukázalo sa napríklad, že ľudí, ktorých charakterizoval prístup „žiť len pre dnešok“, ohrozuje vyššie riziko predčasného úmrtia. Zdá sa teda, že YOLO (You only live once, teda v preklade žijeme len raz) teda nemusí byť tá najlepšia životná filozofia, ak sa chcete dožiť vysokého veku.

Vyššie riziko predčasného úmrtia hrozí aj ľuďom, ktorých psychologický vek je napríklad o 5 rokov vyšší, ako ich chronologický vek. Aj preto vedci dúfajú, že sa im podarí zistiť, ako človeka takpovediac psychologicky omladiť. V budúcnosti sa možno psychologické omladzovanie stane bežnou súčasťou psychológie či psychiatrie.