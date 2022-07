Čínska vláda chce ľudí prísne monitorovať. Vytvorila umelú inteligenciu, ktorá dokáže čítať myšlienky

O čítaní myšlienok sa hovorí už roky, až doteraz však bolo často len námetom sci-fi filmov. Zdá sa ale, že v Číne sa sci-fi mení na realitu. Umelá inteligencia sa vďaka čítaniu myšlienok snaží odhaliť nedôveryhodných ľudí.

Zisťujú, či sú ľudia dostatočne lojálni

Čínski odborníci tvrdia, že vytvorili umelú inteligenciu, ktorá dokáže takpovediac čítať ľuďom myšlienky. Ako píše portál Science Times, softvér analyzuje výrazy tváre ľudí, ale monitoruje aj ich mozgové vlny. Podľa portálu News bude zariadenie využívané najmä na sledovanie členov Komunistickej strany.

Polícia má v Číne v rukách čoraz väčšiu moc, v priebehu posledných 10 rokov začala na monitorovanie ľudí využívať umelú inteligenciu, ktorá okrem iného dokáže rozoznávať aj tváre a ukladá obrovské množstvo údajov o každom a o všetkom. Podľa mnohých v krajine vládne tá najkomplikovanejšia digitálna diktatúra na svete.

Vedci dúfajú, že nové zariadenie na „čítanie“ myšlienok posilní lojalitu členov politickej strany. Vraj si budú viac uvedomovať, akí by mali byť strane vďační, ako by jej mali načúvať a nasledovať ju.

Čína zaviedla bodovací systém verejnosti

Aby mohlo zariadenie čítať myšlienky, je potrebné, aby človek urobil sériu cvičení zameraných na posilnenie príslušnosti k strane. Počas toho, ako pozerá na monitor počítača, ten vyhodnocuje jeho výrazy tváre. Vďaka tomu umelá inteligencia vie, do akej miery jedinec akceptuje dané politické názory a učenie.

Na internete sa objavilo aj video ukazujúce, ako zariadenie funguje, medzičasom už ale bolo odstránené. V Číne bol zavedený bodovací systém ľudí. Ten by mal občanov motivovať k tomu, aby sa vyhýbali zločinom a správali sa čo najvzornejšie. Čím lepšie sa človek správa, tým vyššie je jeho skóre. Body môže získať aj za to, ak nahlási zločin, ktorého sa stal svedkom.

Za vzorné správanie môžu obyvatelia získať „duševné odmeny“ vo forme certifikátu. Dostať môžu dokonca aj finančnú odmenu do výšky takmer 1 500 eur, závisí to od toho, aká užitočná bude informácia, ktorú nahlásia. Čínske ministerstvo ľudí varuje, aby si dávali pozor aj na zahraničné spravodajské služby, ktoré sa snažia do krajiny infiltrovať.