Chorvátske pláže sú plné nebezpečných medúz. Problémy hlásia viaceré známe letoviská

Chorvátske pláže momentálne čelia veľkému problému, zaplavili ich totiž medúzy. Tieto nebezpečné živočíchy sa objavili na juhu krajiny, od mestečka Orašac až po Dubrovník, informuje portál TN.CZ.

Dubrovník pritom patrí medzi populárne miesta v Chorvátsku a navštevujú ho tisícky turistov. Prípadov, kedy sa ľudia popŕhlili medúzou, je tam čoraz viac. Podľa odborníkov ide o druh medúzy s názvom tanierovka svietivá, ktorá sa vyznačuje jasnou ružovou farbou.

Tá po kontakte s človekom vypustí do tela silný toxín, ktorý by však nemal byť životu nebezpečný. Medúzy pravdepodobne priplávali na chorvátske pobrežie z Talianska, kde tento rok taktiež spôsobujú problémy.

Fekálie vo vode

Medúzy však nie sú jediný problém, ktorému chorvátske pláže tento rok čelia. Turisti sa totiž sťažujú na fekálie vo vode. „Nechutný, stovky metrov dlhý pruh smradľavej peny, fekálií, rozomletých papierov a miestami aj hygienických potrieb pre ženy, ako sú vložky,“ opísal pán Václav nepríjemný zážitok z pláže pri obci Brela na Makarskej Riviére.

Údajne sem so svojimi blízkymi jazdí už mnoho rokov, no tentoraz tu bol zrejme poslednýkrát. Počas júnovej dovolenky sa im totiž až dvakrát stalo, že pobrežie bolo plné výkalov. „Je smutné, čomu nás dokážu v tejto krajine vystaviť. To predbehne aj vyššie ceny a množstvo turistov. Každý, kto ide k moru, si ho praje mať minimálne čisté,“ sťažoval sa.