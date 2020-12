Chladnička s A+++ sa zmení na C. Európska komisia mení energetické štítky

Pri kúpe spotrebičov nás okrem funkčnosti, výkonu či iných parametrov zaujíma aj to, ako efektívne prístroj narába s energiami. Kým pri spotrebičoch, ktoré používame iba pár minút týždenne nás vyššia spotreba energie trápiť až tak nemusí, napríklad pri takej chladničke, ktorá beží 24 hodín a 7 dní v týždni je niekedy energetická informácia kľúčovou pri rozhodovaní o kúpe.

Od roku 2021 sa ale mení spôsob testovania a tiež nárokov spotrebičov pri zaraďovaní do jednotlivých kategórií, informuje portál Živé.sk. Legislatíva bola ohlásená už v auguste tohto roka Európskou komisiou na svojom webe.

Zmena v energetických triedach

Aj keď zmeny ešte nie sú v platnosti, ako pripomína Živé, už dnes môžete nájsť na spotrebičoch dva energetické štítky, pri jednom môže mať napríklad chladnička triedu A+++ a pri druhom triedu C.

Ide stále o tú istú chladničku, avšak nový energetický štítok predstavuje už inovované hodnotenie spotrebičov. Tvorcovia štítkov chcú, aby sa naplno využívala celá škála tried od A až po G.

V Európskej komisii mysleli na budúcnosť aj na to, že neustále aktualizovanie energetických štítkov by nedávalo zmysel. Preto triedy nastavili pomerne prísne, aby sa vytvoril dostatočný priestor na inováciu spotrebičov. Pri starých energetických štítkoch sa napokon museli časom zavádzať aj triedy A+, A++ a A+++, aby odrážali reálne energetické spotreby výrobkov.

Podľa Európskej komisie tak bude energetická trieda najprv A prázdna a spotrebiče s označením B či C budú iba sporadické. Z palety ponúkaných spotrebičov však budú práve tieto s tou najlepšou spotrebou. Najviac tak budeme v obchodoch vidieť energetické štítky so spotrebou D a vyššie.

Zmena testovania

Spotrebiče budú navyše viac testované na reálnu spotrebu. Pri práčkach bude napríklad spotreba uvádzaná na pracie cykly a nie na ročnú spotrebu. To lepšie zohľadní spotrebu energie, keďže niekto môže ročne práčku zapnúť 300-krát a niekto iba 100-krát. Rozdielne metodiky merania sa budú uplatňovať aj pri televízoroch či ďalších spotrebičoch.

Preto sa zmení pri niektorých spotrebičoch aj udávaná spotreba.

Zostanú dôležité údaje

Na štítku stále nájdete dôležité údaje, napríklad pri chladničke o objeme či o hlučnosti. Samozrejme, bude sa tam nachádzať aj informácia o spotrebe v kWh. Pribudne aj QR kód, kde po jeho naskenovaní dostanete ďalšie dôležité informácie týkajúce sa spotreby energie či efektivity spotrebiča.

Pre spotrebiteľa je táto zmena pozitívnou. Dostane na štítku viac informácií a spotreba bude viac odzrkadľovať realitu. Výrobcovia tiež budú viac nútení do inovácií, aby spotrebiče posúvali do lepších energetických tried.

Energetické štítky sú v Európe populárne. Eurobarometer uvádza, že ho uznáva až 93 % spotrebiteľov a až 79 % údaje na ňom zohľadňuje pri kúpe nového spotrebiča.