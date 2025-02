Chcú ho vlastniť: Trump chce, aby USA prevzali kontrolu nad Pásmom Gazy. Palestínčania sa však musia odsťahovať

Americký prezident Donald Trump chce, aby Spojené štáty prevzali kontrolu nad Pásmom Gazy a zabezpečili jeho obnovu, vrátane odstránenia nevybuchnutých bômb. Trump sa takto vyjadril na tlačovej konferencii, ktorú v utorok miestneho času absolvoval v Bielom dome s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom po skončení ich rozhovorov. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a AFP.

Článok pokračuje pod videom ↓

„Budeme ho (Pásmo Gazy) vlastniť a budeme zodpovední za zneškodnenie všetkých nebezpečných nevybuchnutých bômb a iných zbraní na tomto území,“ povedal americký prezident v úvode tlačovej konferencie s Netanjahuom.

Trump dodal, že USA v Pásme Gazy zrovnajú so zemou zničené budovy a následne tam zabezpečia hospodársky rozvoj, ktorý v tejto oblasti poskytne neobmedzený počet pracovných miest a bývanie ľuďom. Podľa AFP tým však zrejme nemal namysli vysídlených Palestínčanov.

„Nemalo by to (Pásmo Gazy) prejsť procesom obnovy a okupácie tými istými ľuďmi…. ktorí tam bojovali, žili a umierali,“ povedal americký prezident. Dva milióny obyvateľov tejto palestínskej enklávy by podľa neho mali namiesto toho odísť do iných krajín.

Netanjahu označil na tlačovej konferencii Trumpa za „najväčšieho priateľa, akého mal kedy Izrael v Bielom dome“, cituje stanica Sky News. Izraelský premiér dodal, že Trumpov plán na prevzatie kontroly nad Gazou má potenciál „zmeniť dejiny“ a stojí za to „venovať mu pozornosť“.