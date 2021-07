Chcete sa prihlásiť do očkovacej lotérie alebo získať bonus? Rezort financií zverejnil, ako to bude prebiehať

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) schvaľuje tzv. očkovaciu lotériu. Akákoľvek motivácia je podľa neho dobrá. Keďže však neprešiel zákon o zvýhodnení zaočkovaných, SaS napríklad za lotériu nehlasovala.

Štát chce finančne odškodňovať ľudí za to, že sa dali zaočkovať proti ochoreniu COVID-19. Podľa ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) sa tak má diať cez očkovaciu prémiu a sprostredkovateľský bonus. Matovičova vízia spočíva v jednom veľkom losovaní týždenne. Presnejšie detaily zatiaľ nie sú jasné, no rezort financií upresnil niektoré kľúčové body.

Ministerstvo financií SR v súčasnosti eviduje množstvo otázok o tom, kde si ľudia môžu uplatniť svoj sprostredkovateľský bonus, či prihlásiť sa do očkovacej prémie. Do očkovacej prémie sa bude môcť prihlásiť každý zaočkovaný bez ohľadu na to, kedy vakcínu dostal. Nárok na sprostredkovateľský bonusbudú mať všetci tí, ktorí odporučia očkovanie inej osobe, ktorá absolvuje prvú dávku po 1. 7. a druhú dávku do 31. 10. 2021.

Webová stránka zatiaľ dostupná nie je

Webová stránka, na ktorej si budú môcť ľudia uplatniť sprostredkovateľský bonus či prihlásiť sa do očkovacej prémie, ešte nie je spustená. Ministerstvo financií SR ale zdôrazňuje, že nie je žiadny dôvod na to, aby záujemcovia presúvali svoje termíny na očkovanie a čakali až na spustenie prihlasovania. to by mohla byť zrejme reakcia na to, že v Banskobystrickom kraji sa po oznámení bonusu a lotérie ľudia z čakárne odhlasovali.

Uplatniť si sprostredkovateľský bonus budú môcť ľudia až do 7 dní od spustenia prihlasovania. Do očkovacej prémie sa budú môcť zaočkovaní prihlásiť kedykoľvek. O presnom termíne spustenia registrácie bude rezort verejnosť včas informovať. Následne, keď bude systém spustený, budú môcť zaočkovaní prihlásiť svojho sprostredkovateľa na bonus do 7 dní od druhej dávky vakcíny, resp. od termínu zaočkovania jednodávkovou vakcínou. Toto opatrenie bolo schválené, no čaká ešte na podpis prezidentky.