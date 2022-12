Chce si splniť ešte jeden herecký sen: Nicolas Cage prezradil, kam by sa chcel kariérne posunúť, fanúšikov prekvapil

Vo filmografii obľúbeného hollywoodskeho herca Nicolasa Cagea možno nájsť desiatky žánrovo pestrých projektov. Nielen herec, ale aj producent či režisér, ktorému už ťahá na 59 rokov, však nedávno v rozhovore prezradil, čo v živote na filmovom plátne neskúsil, no veľmi rád by si to pripísal na konto. A všetkých tým prekvapil.

Na titulnej stránke amerického magazínu Empire sa vo februárovom čísle (na rok 2023) objaví Nicolas Cage. Muž, ktorého ste mohli vidieť v žánrovo rôznorodých snímkach, od romantických drám, cez dobrodružné akčné filmy až po mysteriózne thrillery, však doposiaľ nehral v jednom špecifickom žánri. A to by chcel do budúcna zmeniť, ako magazínu Empire prezradil v rozhovore.

Cage ako muzikálový herec?

Presne ako podotkol autor pôvodného článku, keď sa chystáte pozrieť si film s Cageom, nikdy dopredu nemôžete vedieť, čo konkrétne dostanete. Držiteľ Oscara za film Zanechať Las Vegas (Leaving Las Vegas) z roku 1995 si toho v kariére preskákal pomerne dosť. Nikdy sme ho ale nemali možnosť vidieť v polohe muzikálového herca. A to je to, čo by chcel zmeniť aj sám Nicolas.

Ako povedal, je to problém veľkých hercov – ak sa raz etablujú v nejakom konkrétnom žánri, majú to potom o čosi ťažšie sa presadiť v iných. Muzikály sú teda to, čo by skúsiť určite chcel.

„Chcel by som si to vyskúšať, aj keď nie som veľmi nadaný spevák. Vo filme Wild At Heart som spieval dobre, myslím si, no odvtedy som spieval len v karaoke baroch pieseň Purple Rain a to nedopadlo dobre,“ prezradil s úsmevom Cage.

Má predstavu aj o postave, ktorú by chcel stvárniť

Redaktor magazínu Empire sa talentovaného herca opýtal aj to, akú muzikálovú postavu by chcel stvárniť. A aj v tomto má Cage celkom jasno už teraz. „Myslím si, že by som bol dobrý Pontský Pilát (Pontius Pilatus, pozn. red.) v Jesus Christ Superstar,“ dodal bez zaváhania.

Či sa Nicolasovi Cageovi splní jeho sen o účinkovaní v muzikáloch, je zatiaľ otázne. Rok 2023 ale bude pre herca jeden z tých vyťaženejších. Podľa údajov z ČSFD by sme ho tento rok mali vidieť účinkovať hneď v šiestich nových filmoch (ak sa nezmenia dátumy ich premiér), dva z nich dokonca produkoval.