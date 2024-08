Cestujúci sa rozhodol z lietadla vystúpiť núdzovým východom: Chodil po krídle a skĺzol po motore, spacifikovali ho

Austrálske úrady zadržali cestujúceho, ktorý na letisku v Melbourne vo štvrtok vystúpil zo stojaceho lietadla cez núdzový východ, prešiel po krídle a zliezol po motore lietadla na pristávaciu plochu. Uviedla to letecká spoločnosť Jetstar a predstavitelia letiska, informuje TASR podľa správy agentúry AP.

Lietadlo spoločnosti Jetstar priletelo do Melbourne zo Sydney a zaparkovalo pri termináli. Muž sa vtedy rozhodol vystúpiť z lietadla cez núdzový východ na pravej strane lietadla, priblížili aerolínie a predstavitelia letiska. Otvorením núdzového východu sa zo zadnej časti krídla automaticky vysunula núdzová šmykľavka na pristávaciu plochu, uviedla letecká spoločnosť. Muž sa však rozhodol prejsť po krídle a zliezol po jednom z motorov lietadla Airbus A320.

Muž sa začal správať „nevypočítateľne“ už krátko pred otvorením núdzového východu, čím na palube lietadla vyvolal paniku, povedala jedna z cestujúcich. „Správal sa dosť zvláštne… Len čo sa lietadlo začalo zastavovať, okamžite vstal a vyrazil k núdzovému východu,“ opísala situáciu pre rozhlasovú stanicu 3AW.

Jetstar passenger arrested by federal police after opening the emergency exit upon arrival at Melbourne Airport.

Jetstar flight JQ507, which departed Sydney, had arrived at a gate when the man opened the exit, sending the slide out the side of the plane.

