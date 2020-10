Cestovanie v čase bez paradoxov je podľa mladého fyzika možné. Predstavil svoju teóriu

Aj keď cestovať v čase v ponímaní, ako nám ho predkladajú science-fiction filmy je nemožné, mnohí fyzici sa domnievajú, že za určitých podmienok sa to dá. Existuje tu však viacero paradoxov, ktoré nás brzdia v pochopení cestovania časom do minulosti.

Rôznym paradoxom sa venujú aj filmy ako Terminátor či Návrat do budúcnosti. Pohyb v čase v nich vytvára viacero problémov, ktoré sú v rozpore so základnými pravidlami vesmíru, uvádza portál Science Alert.

Paradox starého otca

Predstavte si, že sa vrátite v čase a zabránite svojim starým rodičom, aby sa stretli. Čo sa potom stane? Ako by ste mohli potom existovať a cestovať v čase, aby ste tomu zabránili?

Nad týmto paradoxom sa zamýšľal aj študent fyziky Germain Tobar z Austrálskej univerzity v Queenslande. Uvádza, že cestovanie v čase je možné aj bez paradoxov.

“Klasická dynamika hovorí, že ak poznáte stav systému v konkrétnom čase, môže nám to povedať históriu celého systému,” hovorí Tobar. Jeho výpočty ukazujú, že časopriestor sa môže potenciálne prispôsobiť, aby sa vyhol paradoxom.

Cestovanie bez paradoxov

Na aktuálnom príklade je možné si predstaviť nasledujúcu situáciu. Niekto by bol vyslaný na cestu v čase do minulosti, aby zabránil šíreniu choroby. Ak by sa mu to podarilo, potom by v budúcnosti neexistoval dôvod, aby bol vyslaný.

Tobarova práca naznačuje, že choroba si v takom prípade našla inú cestu či spôsob rozšírenia a tým by sa odstránil paradox. Nech už by teda cestovateľ v čase urobil čokoľvek, chorobu by nezastavil. Podľa nového výskumu by tak cestovatelia mohli robiť čo chcú a mali by absolútnu slobodu, keďže by paradoxy neexistovali.

Či vôbec bude možné dokázať túto teóriu, ukáže až čas a schopnosť vyvinúť stroj času, ktorí mnohí fyzici pokladajú za utópiu. Avšak, taký Stephen Hawking za svojho života tvrdil, že cestovanie v čase je možné.