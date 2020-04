Cestovanie a dobrodružstvo z pohodlia domova. 10 kvalitných filmov a seriálov, s ktorými môžeme spoznávať svet

Súčasná situácia značne ovplyvnila cestovanie a turistický priemysel. Ak túžite napriek tomu nahliadnuť do iných kútov sveta, prinášame tipy na vizuálne podmanivé snímky, ktoré ukazujú turisticky príťažlivé miesta aj odľahlé kúty sveta, alebo dobrodružstvo v spoznávaní nových kultúr, aké prináša iba cestovanie.



Koronavírus uzatvoril hranice krajín a zapríčinil zrušenie plánovaných výletov aj na niekoľko mesiacov dopredu. Spoznávať nové miesta zatiaľ môžeme vďaka týmto filmom z pohodlia svojho domova. Týchto 10 filmov a seriálov vás zoberie na zaujímavé miesta a priblíži nové kultúry, exotické krajiny alebo skutočné príbehy vášnivých cestovateľov, ktorými sa do budúcna môžeme pri svojich cestách inšpirovať.

Koyaanisqatsi (1982) / Samsara (2011)

ČSFD – 85 % / 84 %

IMDb – 8,3/10 / 8,5/10

Prvý z trilógie dokumentárnych filmov Godfrey Reggioa nesie názov z indiánskeho kmeňa Hopi a predstavuje život vychýlený z rovnováhy a je zložený z vizuálne dokonalých záberov prírody z celého sveta. Za zvuku hudby z dielne skladateľa Philipa Glassa si na svojich obrazovkách môžeme vychutnať silný audiovizuálny zážitok, ktorý navyše prináša dôležité posolstvo. Na jednej strane sledujeme nedotknuté kúty sveta a nepoškvrnené kmene a na druhej to, ako sa príroda mení po zásahu človeka.

Koyaanisqatsi očarí každého milovníka cestovania a z jednotlivých záberov nebudete vedieť spustiť oči. Sú dielom kameramana Rona Frickeho, ktorý na trilógiu následne naviazal svojimi dielami Baraka alebo Samsara, ktorú nakrúcal v 25 krajinách celého sveta počas piatich rokov. Tieto vizuálne podmanivé snímky zmenia váš pohľad na svet.

Sloboda pod nákladom / Freedom Under Load (2016)

ČSFD – 84 %

IMDb – 8,0/10

Ak sú vašou vášňou slovenské hory, snímka dokumentaristu Pavla Barabáša vám ukáže Tatry z rôznych strán. Sloboda pod nákladom je oslava horských nosičov, ktorí nesú ťažký náklad na svojich chrbtoch až k vysokohorským chatám a týmto náročným spôsobom ich zásobujú a stali sa posledným unikátom na európskom kontinente.

Za pozornosť však stoja všetky filmy Pavla Barabáša. Vyberme sa spolu s ním v snímke Tieň jaguára na výpravu za neobjaveným kmeňom prírodných indiánov Hodi, prejdime tatranskú hrebeňovku vo filme Stopy na hrebeni alebo sa pozrime do minulosti a pripomeňme si odvážneho Wieslawa Stanislawskiho, ktorý ako vôbec prvý človek objavil a zdolal v tej dobe nové a neskutočne náročné tatranské cesty filmom Žiť pre vášeň.

Antarktída: Rok na ľade / Antarctica: A Year on Ice (2013)

ČSFD – 81 %

IMDb – 7,6/10

V prípade, že túžite ešte po mrazivejšom dobrodružstve, vyberte sa pozrieť rovno na Antarktídu. Autorská snímka fotografa Anthony Powella Antarktída: Rok na ľade ukazuje toto miesto spôsobom, ako by ste ho navštívili spolu s ním.

Powell zasvätil 10 rokov svojho života fotografovaním Antarktídy a zo svojich nakrútených záberov napokon vytvoril majstrovské dielo, ktoré dokumentuje miestnu prírodu, ľadové medvede, prekrásnu polárnu žiaru, ale aj miestne obyvateľstvo. Film získal viac ako 20 rôznych ocenení z festivalov a filmových prehliadok z celého sveta.

Unorthodox (2020)

ČSFD – 86 %

IMDb – 8,3/10

Čerstvá novinka z dielne Netflixu je jediným seriálom, ktorý si na streamovacej službe môžeme vychutnať v originálnom jazyku jidiš. Švordielna miniséria ukazuje príbeh židovského dievčaťa z Ameriky, ktoré sa rozhodne utiecť do Berlína, kde spoznáva skupinu miestnych muzikantov.

Unorthodox prináša pohľad na židovskú kultúru a zvyky, ktoré sú neuveriteľne fascinujúce a množstvo z nás ich nepozná. Od dôvodu strihania vlasov žien až po princíp, kvôli ktorému nemôžu ženy s menštruáciou spať v posteli so svojím manželom. Seriál prináša množstvo zaujímavostí pútavým spôsobom, nás naučí veľa nového a na chvíľu odvedie do úplne iného, pre nás možno exotického sveta.

Free Solo (2018)

ČSFD – 87 %

IMDb – 8,2/10

Milovníci hôr a adrenalínu sa môžu vybrať na neuveriteľnú a možno trocha bláznivú jazdu spolu s Alexom Honnoldom, ktorému sa podarilo zdolať horu El Capitan v Yosemitskom národnom parku bez istenia.

Oscarová dokumentárna snímka ukazuje, ako prebiehajú náročné fyzické, ale aj psychické prípravy na tento výstup a diváci si môžu naplno vychutnať neuveriteľnú prírodu a hory pomocou inšpiratívneho a odhodlaného muža, ktorý život miluje a naplno si ho vychutnáva. V závere zas pri samotnom výstupe stratíte na niekoľko minút dych a budete si to užívať spolu s ním a odreagujete sa aj neuveriteľnými výhľadmi a scenériami.

Austin to Boston (2014)

IMDb – 7,2/10

Leto, hudba a cestovanie. Túto atmosféru prináša dokumentárna snímka Austin to Boston z dielne Jamesa Marcusa Haneyho, ktorá zachytáva skupinku londýnskych hudobníkov, ktorí sa vyberú na nezabudnuteľný výlet v karavanoch po Spojených štátoch amerických.

Užime si leto spolu so skupinkou kamarátov a dobrodružnej ceste plnej hudby a objavovania nových miest.

Jar, leto, jeseň, zima a jar / Spring, Summer, Fall, Winter and Spring (2003)

ČSFD – 85 %

IMDb – 8,0/10

Ak vás fascinuje spoznávanie nových kultúr a zvykov, ktoré sú iné ako tie naše, zavítajte priamo na to najnezvyčajnešie miesto. Do budhistického chrámu pri jazere, ktorý táto snímka ukazuje so všetkými svojimi zvyklosťami vo všetkých štyroch ročných obdobiach.

Ako plynú ročné obdobia, spolu s nimi plynie aj ľudský život. Starý mních na tomto mieste vychováva malého chlapca. Ten postupne dospieva v muža a skúša všetko, čo je s týmto prerodom spojené. V budhistickom chráme je však toto všetko vnímané inak než u nás a iným spôsobom vnímajú aj jednotlivé fázy života. Film Jar, leto, jeseň, zima a jar ich divákovi priblížia v krehkom poetickom štýle, vďaka ktorému si túto kultúru okamžite zamilujete a pokúsite sa jej aspoň trocha porozumieť.

The Bang Bang Club (2010)

ČSFD – 75 %

IMDb – 7,0/10

Napätie, vášeň pre povolanie reportéra a atmosféru Johoafrickej republiky si môžete naplno užiť prostredníctvom filmu The Bang Bang Club, ktorý vychádza so skutočných udalostí a ukazuje cestu štyroch mladých fotografov, ktorí sa snažia zachytiť krvavé dni bielej nadvlády. Táto cesta nie je jednoduchá, prináša aj svoje obete, tak ako udalosti, ktoré ukazuje. Zároveň môžeme nahliadnuť priamo na vznik novej Juhoafrickej republiky.

Fotografi Greg Marinovich, Kevin Carter, Ken Oosterbroek a Joao Silva získali za svoje odhodlanie a unikátne fotografie z týchto nebezpečných miest Pulitzerovu cenu.

Dark Tourist (2018)

ČSFD – 73 %

IMDb – 7,6/10

Vydať na cesty za neobvyklými zážitkami sa môžete aj pomocou dokumentárneho seriálu z dielne Netflixu, Dark Tourist. Novozélandský novinár David Farrier na svojich cestách zamieri napríklad do Japonska, Latinskej Ameriky, ale aj Európy či USA, kde sa snaží vyskúšať tie najnetypickejšie, najnebezpečnejšie a šialené turistické atrakcie, prípadne nahliadnuť medzi sekty alebo spoznať ľudí, ktorých život sa vymyká bežnému normálu.

Zúčastňuje sa vyvolávania mŕtvych, navštívi platenú prehliadku so spoločníkom Pabla Escobara, ktorý mu pri nej opisuje, kde, koho alebo ako zavraždil. Vyskúša inscenovaný prechod z Mexika do USA so všetkým nebezpečenstvom, ktoré k tomu, ak to robíme ilegálne, patrí. Nahliadne aj do skrytých častí Hirošimi, do ktorých je z bezpečnostných dôvodov vstup zakázaný a mnoho ďalšieho. Seriál Dark Tourist prináša okrem zaujímavých miest a ľudí predovšetkým pravé cestovateľské zážitky a informácie, ktoré by ste inak nezískali.