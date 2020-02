Vojna aj kultúrne odlišnosti. 10 animovaných filmov pre dospelých, ktoré vás donútia sa na svet pozerať inak

Animované filmy nie sú iba pre deti. Za vytvorením kvalitnej animácie sú hodiny tvrdej práce a množstvo filmárov si vyberá práve túto formu na zobrazenie krutej reality alebo vyrozprávanie dôležitého posolstva. Toto je 10 animovaných filmov, ktoré vám zmenia pohľad na svet a kinematografiu.

Pri vzniku animácie sa jej tvorcom nekladú žiadne medze. Je viacero spôsobov ako ju vytvoriť, čo ich však spája, sú dlhé hodiny práce. Ak sa navyše spojí so zaujímavou myšlienkou alebo ukazuje príbeh vychádzajúci zo skutočnosti, dostáva ešte vyššiu hodnotu. Tieto snímky vám dokonale priblížia čaro animovaných filmov.

Persepolis (2007)

ČSFD: 85 %

IMDb: 8,0/10

Režisérka Marjane Satrapi v autobiografickej celovečernej snímke približuje svoje detstvo a dospievanie v Iráne poznačenom vojnou so susedným Irakom a islamskou revolúciou. Čiernobiely vizuál dotvára zobrazené rozdiely medzi našou a arabskou kultúrou, ktorá je častokrát sama o sebe pre nás nepochopiteľná. Obsahuje však aj niekoľko farebných sekvencií, ktoré stelesňujú prítomnosť.

Persepolis je filmovou adaptáciou vôbec prvého iránskeho komiksu, ktorého autorkou je samotná režisérka. Jeho ideológia však nesadla iránskej vláde, ktorá mu vyčítala nepriateľský akt voči štátu, tak požadovala aby bola snímka stiahnutá z festivalovej ponuky. Film však napriek tomu získal viacero prestížnych ocenení z celého sveta, medzi ktorými nechýba napríklad Cena poroty z Cannes.

S láskou Vincent / Loving Vincent (2017)

ČSFD: 84 %

IMDb: 7,7/10

Režisérske duo Dorota Kobiela a Hugh Welchman prišlo s originálnym nápadom, ako oživiť a uchovať život a dielo jedného z najväčších umelcov všetkých čias – Vincenta van Gogha. Maliarova tvorba sa vyznačuje nanášaním viacerých vrstiev farby na seba a práve v tomto duchu vznikol aj samotný film, ktorý je vystavaný zo 66 960 malieb od 125 umelcov z celého sveta.

Celá snímka bola najprv nakrútená reálnymi hercami a následne maliari namaľovali jednotlivé zábery vo van Goghovom maliarskom štýle. Náročná práca však vo výsledku priniesla emotívne zobrazenie velikána, ktorý počas svojho života predal iba jeden jediný obraz, no stal sa ikonou.

Valčík s Bašírom / Vals im Bashir (2008)

ČSFD: 84 %

IMDb: 8,0/10

Fascinujúcu a krutú nedávnu históriu Blízkeho východu môžeme spoznávať aj pomocou kvalitných animovaných filmov, ktoré prinášajú autobiografické fakty zaujímavým spracovaním. Jedným z nich je Valčík s Bašírom. Režisér Ari Folman prináša v hlavnej úlohe samého seba pátrajúceho po masakri, ktorý sa odohral v utečeneckých táboroch Sabra a Šatíla.

Masaker bol súčasťou prebiehajúcej občianskej vojny v Libanone a počas neho zahynuli stovky až tisícky ľudí. Spomínané utečenecké tábory existujú dodnes. Valčík s Bašírom sa stal prvým animovaným filmom nominovaným na Oscara v kategórii Najlepší zahraničný film. David Polonsky, ktorý vytvoril animáciu, ju kreslil výlučne svojou ľavou rukou, napriek tomu, že je pravák. Tým priblížil nedokonalú vizuálnu stránku brutálnej realite, ktorú snímka odzrkadľuje.

Farma zvierat / Animal Farm (1954)

ČSFD: 81 %

IMDb: 7,2/10

Adaptácia rovnomenného románu Georgea Orwella prináša obraz a zrkadlo nie iba sveta, v ktorom žijeme, ale aj nás, ľudí samotných. Napriek tomu, že od jeho vzniku obehlo viac ako 70 rokov, je táto téma pre našu spoločnosť stále aktuálna.

Hospodárske zvieratá vyženú krutého majiteľa farmy. Aj keď by sa mohlo zdať, že sú ich problémy vyriešené, opak je pravdou. Prasatá sa totiž chcú dostať k moci a aby sa im to podarilo, sú ochotné zaviesť aj kruté praktiky na ostatných členoch farmy. Je iba na nich, ako sa k tomuto vládnucemu režimu postavia a do kedy sa nechajú vykorisťovať.

Kde je moje telo? / I lost my body (2019)

ČSFD: 82 %

IMDb: 7,6/10

Poetická snímka plná odkazov a momentov k zamysleniu ukazuje príbeh chlapca Naoufela, ktorý žije svoj každodenný život. Zmena nastáva, keď stretáva dievča. Na pomedzí prítomnosti a flashbackov sledujeme aj putovanie jeho ruky, ktorá smeruje opačným smerom ako samotný Naoufel. A práve tu sa odkrýva množstvo dôležitých informácií o samotnom chlapcovi.

Francúzsky film režiséra Jérémy Clapina z dielne streamovacej služby Netflix sa dostal do nominácií na Oscara a ako prvý celovečerný animovaný film vôbec získal cenu v Cannes. Citlivý poetický príbeh donúti diváka zamyslieť sa nad samým sebou a spôsobom svojej existencie.

Hrob svetlušiek / Grave of the Fireflies (1988)

ČSFD: 85 %

IMDb: 8,5/10

Isao Takahata sa zameral na ničivosť 2. svetovej vojny, ktorá mala za následky rozpad či rozvrátenie rodín. Adaptácia rovnomenného románu vychádzajúceho zo skutočných udalostí, ukazuje príbeh súrodencov, ktorých mama umiera pri bombardovaní krajiny a otec slúži v námorníctve, nemajú však o ňom žiadne správy.

Po smrti matky sa dostávajú do starostlivosti svojej tety, od ktorej napokon kvôli nezhodám odchádzajú. Sami sa snažia pretĺkať ťažkým svetom a snažia sa zaobstarať si jedlo, aby prežili.

Po premietaní v Japonsku bol divákom povinne pustený veselší film, aby sa zmiernil dopad na ich psychiku. Samotný režisér sa stal terčom bombardovania a jediným žijúcim animátorom, ktorý ho prežil a svoje spomienky zachytil aj takýmto animovaným spôsobom.

Bdelý život / Waking Life (2001)

ČSFD: 74 %

IMDb: 7,8/10

Richard Linklater prináša príbeh muža, ktorého život sa odohráva na pomedzí reality a sna a spolu s ľuďmi, ktorých stretáva, skúma zmysel svojho a ich životov. Tvorba animácie bola natoľko náročná, že na výslednej minúte filmu sa pracovalo aj 250 hodín. Snímka je založená na filozofických otázkach a teóriách, o ktorých hrdinovia vedú diskusie.

Cesta do fantázie / Spirited Away (2001)

ČSFD: 86 %

IMDb: 8,6/10

Anime z dielne Hajao Mijazakiho zanechá stopu na každom svojom divákovi. Dievčatko Chihiro sa sťahuje spolu s rodičmi na nové miesto. Cestou však zablúdia a ocitnú sa na opustenom mieste, ktoré premení jej rodičov na prasiatka, ktoré sú asociáciou nenásytnosti. Chihiro však zisťuje, že miesto nie je tak opustené, ako by sa mohlo zdať. Spoznáva duchov a čarovné bytosti, ktoré lunapark obývajú a snaží sa nájsť spôsob, ako svojich rodičov odčarovať.

Cesta do fantázie sa stala vôbec prvým anime filmom, ktorý si odniesol od Akadémie sošku Oscara. Chihiro je inšpirovaná vlastnou režisérovou dcérou a použil viacero postáv vychádzajúcich z vlastného života.

Perfect Blue (1998)

ČSFD: 81 %

IMDb: 8,0/10

Z úspešnej speváčky Kirigoe Mima sa stáva herečka a plní si tak ďalší zo svojich snov. Dokonalú realitu prekazí webová stránka, ktorá opisuje celý jej intímny život a začne sa jej aj jej priateľom vyhrážať. Keď dôjde aj ku krutým činom, psychický stav Kirigoe sa zhoršuje a ovláda ju paranoja.

Režisér Darren Aronofsky zaplatil takmer 60-tisíc amerických dolárov za filmové práva iba kvôli tomu, aby mohol použiť scénu z vane vo svojej snímke Requiem za sen.

Taký nádherný deň / It’s Such a Beautiful Day (2012)

ČSFD: 80 %

IMDb: 8,3/10

Don Hertzfeldt svojím animovaným filmom dokázal, že silná myšlienka je pri vzniku diela najdôležitejšia. Príbeh Billa zobrazil pomocou jednoduchej animácie založenej na jednoduchých čiarach. Aj keď je Bill vystavaný iba z liniek, zažíva situácie a pocity ako človek.