Česko-slovenská komédia s Kristínou Svarinskou valcuje streamovaciu platformu: V kinách bola prepadákom. Recenzie sú príšerné

Česko-slovenská komédia je aktuálne obrovským hitom na streamovacej platforme, aj keď v kinách nezaznamenala výrazný úspech. Recenzie k filmu od divákov sú príšerné.

Romantická komédia Lieta v tom, ktorá mala premiéru už v decembri 2023, je aktuálne hitom streamovacej platformy Voyo, ako sme si všimli na FlixPatrole. Film od režiséra Tomáša Dianiška prináša príbeh plný klamstiev, nedorozumení a vtipných situácií.

Lukáš, ktorého si zahral Kryštof Hádek, je muž s vášnivým záujmom o vesmír, má chorú matku, a preto sa rozhodne splniť jej posledné želanie. Týmto prianím sú vnúčatá, preto Lukáš vymyslí plán — požiada svoju susedu Natáliu, bývalú striptérku, aby predstierala, že je jeho tehotná priateľka. Natáliu si zahrala obľúbená slovenská herečka Kristína Svarinská.

Lenže osud zasiahne inak, Lukášova mama sa nečakane uzdraví, a tak dvojica aj naďalej hrá zamilovaný pár, aby matka nezistila pravdu. Čoskoro sa ich klamstvo zmení na lavínu komických udalostí, ktoré zasiahnu celú rodinu.

Film čelí negatívnym recenziám

Komédia, ktorá sa zameriava na bláznivé situácie a nečakané zvraty, sa teraz teší veľkej obľube na Voyo. Film mal však v slovenských kinách iba veľmi skromný úspech, podľa UFD si ho pozrelo len niečo cez 17-tisíc divákov, pričom zarobil 125-tisíc eur. V Čechách však zaujal oveľa viac, kde zarobil cez 500-tisíc eur, ako uvádza Box Office Mojo.

Hodnotenie na ČSFD je len 54 % a recenzie divákov sú veľmi kritické. Jeden z divákov uviedol: „Ak existuje nejaké klišé, ktoré tu nebolo využité, bude to veľký šok. České (bohužiaľ posledné roky skôr česko-slovenské) komédie ma nebavia, na to som si už tak nejako zvykol, ale napriek tomu vždy dúfam, že príde niečo, čo tento kedysi slávny žáner pripomenie. Nestalo sa ani tentoraz, zhruba od polovice to už bola skôr nuda.“

„Možno to bude tým, že nebudem „cieľovka“ tohto filmu, ale väčšiu zlátaninu som už dlho nevidel. Tak ohavne nafarbený film sa len tak nevidí. Príbeh hlúpy a sterilný ako 95 % ďalších českých komediálnych romantických brečiek. Ešteže to bolo relatívne krátke, dlhšia „stopáž“ by už bola za trest. Ľutujem všetkých dobrých hercov, ktorí v tom hrali, ale chápem, že účty za elektrinu sa nejako zaplatiť musia. Film ako tento je ďalším dôvodom, prečo si vážiť tie kvalitné a zmysluplné, ako napríklad Vlny,“ dodal ďalší.