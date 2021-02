Česko ide cestou tvrdého lockdownu: Vláda chce na 3 týždne radikálne obmedziť pohyb, zatvoria aj školy

Česká vláda bude musieť podľa premiéra Andreja Babiša na tri týždne radikálne obmedziť pohyb obyvateľstva. Zakázať by sa mal pohyb medzi okresmi. Zatvoriť by sa mali aj školy a škôlky. Povedal to po štvrtkovom rokovaní vlády. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.

“Na tri týždne musíme radikálne obmedziť pohyb obyvateľstva, mutácie sú agresívnejšie,” povedal Babiš s tým, že na jednotkách intenzívnej starostlivosti končia aj mladšie ročníky. Podľa Babiša je k tomu potrebné predĺžiť núdzový stav. Povedal, že o podpore bude v piatok ráno pred schôdzou Poslaneckej snemovne rokovať s opozíciou.

Zákaz pohybu medzi okresmi

“Najpodstatnejšie opatrenie, o ktorom sme rokovali, je zákaz pohybu medzi okresmi,” spresnil premiér. Výnimkou budú napríklad cesty za prácou či k lekárovi. Počíta sa tiež s uzavretím škôl a škôlok. Otvorené budú podľa Babiša len pre zdravotnícky personál.

Medzi ďalšie sprísnené opatrenia budú patriť zatvorenie ďalších obchodov a zavedenie povinného testovania a nosenia rúšok vo firmách, píše server iDNES.cz. Český minister zdravotníctva Jan Blatný po rokovaní oznámil, že po kontakte s nakazeným človekom alebo po preukázaní nákazy budú musieť ísť ľudia do karantény alebo izolácie na 14 dní. Doteraz to bolo 10 dní. Dodal, že vláda rokuje s Nemeckom a Poľskom o pomoci s pacientmi s ochorením COVID-19.

Opatrenia sa potom podľa Blatného zavedú najpravdepodobnejšie od pondelka 1. marca. Definitívne opatrenia ale oznámi kabinet až piatok po tom, čo rozhodne Snemovňa o predĺžení núdzového stavu. Tá ho naposledy predĺžiť odmietla, vláda ho nakoniec vyhlásila na základe žiadosti hajtmanov. Vystriedať ho mal po dohode kabinetu s opozíciou teraz pandemický zákon, a to najneskôr 28. februára, dodali Novinky.cz.

Očkovanie čelí kritike

Francúzsko poskytne Česku v polovici marca 100 000 očkovacích látok proti ochoreniu COVID-19 od konzorcia Pfizer/BioNTech, uviedol vo štvrtok český premiér Andrej Babiš. Informoval o tom portál Novinky.cz, pričom podotkol, že ČR aktuálne disponuje desaťtisícmi dávok vakcín, ktoré dosiaľ neboli aplikované.

Babiš sa snažil dohodnúť na dodávke vakcín aj s ďalšími európskymi krajinami. Poznamenal, že už predtým sa podarilo, že vakcíny ČR daroval Izrael, pričom teraz Česku prisľúbilo Francúzsko 100 000 dávok vakcín. Možnú pomoc zo strany Francúzska ešte pred Babišovým vyjadrením avizovali české Hospodářské noviny s odvolaním sa na nemenovaný zdroj oboznámený s celou záležitosťou.

Izrael už ČR daroval 5000 dávok vakcíny od spoločnosti Moderna, ktorou zaočkujú vojakov aktuálne slúžiacich v nemocniciach s covidovými pacientmi. Izrael venoval vakcíny aj ďalším krajinám výmenou za ich pomoc na diplomatickom poli, uvádzajú Novinky.cz. V ČR sa aktuálne očkuje tromi vakcínami, ktoré sú registrované v EÚ, a to od firiem Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca.

Babiš odmieta slová kritikov, podľa ktorých sa v Česku očkuje príliš pomaly. Dosiaľ bolo v ČR zaočkovaných 600.429 ľudí. Neminutých starších vakcín, ktorými táto ČR disponuje, je podľa premiérových slov len niečo vyše 20-tisíc. Desaťtisíce nových, zatiaľ nepoužitých vakcín, však ČR dostalo v uplynulých dňoch.