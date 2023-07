Česi urobili v Chorvátsku to, čo nemali a našli si na aute drsný odkaz, ktorý ľudí šokoval. Je to podľa nich prehnané

Letná dovolenková sezóna je v plnom prúde a mnohí Slováci či Česi trávia svoje voľné chvíle v obľúbenom Chorvátsku. Televízia Nova upozornila, s odvolaním sa na chorvátsky web Dnevnik, na nepríjemný incident, ktorý tu neznámi Česi, pravdepodobne, kvôli nerešpektovaniu miestnych pravidiel, zažili.

Na facebookovom profile Prometne zgode i nezgode sa objavila fotka s nepekným odkazom. „Český idiot, tu neparkuj,“ našiel si napísané na prednom skle majiteľ tohto auta. Podľa chorvátskej stránky malo byť vozidlo zrejme zaparkované na mieste, kde je to zakázané. Bližšie informácie síce známe nie sú, napriek tomu sa ľudia v komentároch zhodli, že takýto odkaz nie je vôbec namieste.

Ľuďom sa táto reakcia nepáčila

V komentároch sa objavili reakcie, podľa ktorých je nutné dodržiavať pravidlá parkovania, no adresovať niekomu urážku smerujúcu na to, odkiaľ pochádza, nedáva úplne zmysel. Keďže dobrých aj zlých vodičov nájdeme všade. Aj v Česku a aj v Chorvátsku. Takže hádzať všetkých Čechov do tohto vreca nie je správne.

Ozval sa dokonca jeden Čech, ktorý napísal v chorvátčine, že sa ho to dotklo. „Bez toho „Čecha“ by ste sa zaobišli. Všade sú dobrí aj zlí ľudia. My Česi si tento výsmech vôbec nezaslúžime. Na chorvátskom Jadrane sme boli vždy vernými turistami,“ dodal, že pri Čechoch netreba používať angličtinu, keďže majú podobné jazyky a chorvátčine rozumejú.

„Existujú hranice. A tieto hranice platia aj pre turistov. Ale horších a drzejších vodičov, ako sú tí chorvátski, v Európe len ťažko nájdete,“ dodal niekto ďalší s tým, že ho neprekvapilo, keď takto rázne na situáciu s parkovaním niekto reagoval.