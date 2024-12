Rehoľná sestra Hermana: Musíme pracovať a platíme aj dane. Učím na vysokej škole, za službu v reholi nemám žiadne peniaze

„V živote sú chvíle, keď sa pýtate, či ste nastúpili na správny vlak. Je to v poriadku. Keby neboli pochybnosti, niečo by nebolo o. k.,“ hovorí rehoľná sestra Hermana. Jaroslava Matláková (sestra Hermana) je rehoľníčkou Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta. Už viac ako 30 rokov pôsobí v školstve. Je známa aj z mediálneho prostredia, kde publikovala vo viacerých slovenských médiách, pred nedávnom jej vyšla kniha Listy Emílii, kde formou listou odpovedá dospievajúcim dievčatám na ich otázky.

Sestra Hermana pochádza z Ludrovej pri Ružomberku, momentálne pôsobí na Katolíckej univerzite v Ružomberku na Filozofickej fakulte. Má vyštudovanú teológiu, slovenský jazyk a žurnalistiku. V roku 2005 začala písať blog, kde si jej príspevky získali stovky čitateľov, čo z nej v tom čase urobilo najznámejšiu blogujúcu rehoľníčku na Slovensku. Neskôr sa presunula na sociálne siete, kde je v súčasnosti veľmi aktívna, najmä na svojom Instagrame.

Ako a kedy vznikla myšlienka, že vstúpite do rehole?

Bolo to dlhé, niekoľkoročné rozlišovanie, nie je to zo dňa na deň. Ak to zoberiem ako paralelu, tak sa vám zapáči nejaký chlapec a nepoviete si na druhý deň, že sa idete vydávať. Jednoducho je to dlhé obdobie spoznávania. Na druhej strane, v rámci rehoľného života existuje tzv. formácia. Je to obdobie približne od 6 do 10 rokov, kým sa niekto zaviaže úplne.

Čo je potrebné splniť pre to, aby sa žena dostala do rehole?

Vstúpiť do rehole môže každá mladá žena, ktorá túži po zasvätení a službe pre potreby iných ľudí. Samozrejme, musí mať na to aj zdravotné a psychické predpoklady, a tiež náboženský život.

Ako vyzerá bežný deň rehoľnej sestry? Ako trávite svoj voľný čas?

Veľmi záleží od zamestnania, v ktorom pracujete. Je to individuálne. Iný deň má sestra, ktorá pracuje v zdravotníctve a ide do nočnej, iný sestra, ktorá robí v kancelárii, iný bežný deň má sestra v školstve. Teda, náš životný rytmus sa prispôsobuje našim zamestnaniam. Dôležitá je pre nás spoločná modlitba a spoločné stolovanie.

A voľný čas tiež každý trávi podľa seba. Niekto si ide zaplávať, niekto ide na turistiku, niekto číta a niekto zase robí niečo iné. Ja osobne rada plávam, ale tiež čítam či háčkujem.

