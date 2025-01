Celý život ste župan nosili nesprávne: Žena ukazuje, ako by ste si ho mali obliekať tak, aby bol pohodlnejší

Občas je vyjsť zo sprchy, dať si na seba huňatý župan a zaliať si šálku čaju, tá najlepšia vec na svete. Podľa tiktokerky však väčšina ľudí nosí župan nesprávne. Podelila sa o trik ako si ho obliecť tak, aby to bolo ešte pohodlnejšie.

Takto sa viaže župan podľa tiktokerky

Január je v plnom prúde a mnohí z vás sa možno tešia na to, ako sa po práci zababušia do pohodlného oblečenia a zohrejú sa. Jednou z možností je aj huňatý župan, no podľa Mail Online ste ho celý život nosili nesprávne. Britská tiktokerka Levi-Mariah ukazuje, ako si ho uviazať tak, aby bol omnoho pohodlnejší.

Popisuje, že je to trik, ktorý jej zmenil život a už sa nikdy nevráti k starému spôsobu nosenia županu. O čo teda ide? Väčšina ľudí nosí župan tak, že si opasok z neho prevlečie cez jednu slučku, potom poza chrbát, následne ho prevlečie cez druhú slučku a vpredu ho zaviaže na mašľu. Podľa Levi je ale lepšie opasok okolo celého tela vôbec neomotávať. Stačí, ak ho prevlečiete spredu cez obe slučky a zaviažete ho na mašľu.

Nie všetci súhlasia

Podľa tiktokerky tento trik zabráni tomu, aby sa župan nečakane otvoril. Video si na TikToku pozrelo už viac ako 3,5 milióna ľudí a mnohí neskrývajú nadšenie. Niektorí v komentároch píšu, že im opasok na chrbte prekážal, najmä ak ležali na pohovke alebo sa posediačky opierali. Ďalší priznávajú, že ich naozaj otravuje, ak sa im župan otvára a trik chcú okamžite vyskúšať.

Kým trik mnohí milujú, nájdu sa aj takí, ktorí ho kritizujú a považujú za zbytočnú komplikáciu. Myslia si, že obyčajné viazanie župana je ľahšie, pretože trik si vyžaduje, aby pri viazaní človek opasok zo županu vždy vybral, čo pri klasickom viazaní robiť nemusí. Niektorí poukazujú na to, že takto sa zbytočne zaťažujú slučky, a tak sa rýchlejšie opotrebujú a odtrhnú.