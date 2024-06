Celý štadión okamžite stíchol, maďarský hráč zostal nehybne ležať na trávniku: Na Eure došlo k strašidelnému zraneniu

Maďarský futbalový útočník Barnabás Varga je po hrozivom zranení v súboji so Škótskom na ME v stabilizovanom stave. Po kolízii s brankárom súpera Angusom Gunnom utrpel otras mozgu i viacero zlomenín v oblasti tváre. V nemocnici v Stuttgarte pravdepodobne podstúpi operáciu a v prípade postupu svojho tímu do osemfinále sa už na turnaji nepredstaví.

Zdravotníci sa neponáhľali

Varga sa pri jednej z centrovaných lôpt do šestnástky v druhom polčase nešťastne zrazil s Gunnom a zostal nehybne ležať na trávniku. Tam ho potom dlhé minúty ošetrovali a neskôr na nosidlách transportovali do nemocnice. Maďari napokon triumfovali nad Škótskom 1:0 gólom striedajúceho Kevina Csobotha v nadstavenom čase a zachovali si šancu na postup do osemfinále z tabuľky tretích tímov.

„Tešíme sa, ale myslíme aj na Barniho, lebo najdôležitejšie je, že sa má dobre. Po kolízii som k nemu išiel prvý. Videl som, čo sa stalo, ale nechcem o tom ani rozprávať,“ povedal kapitán národného tímu Dominik Szoboszlai pre maďarskú agentúru MTI.

Podľa neho prišla prvá pomoc pre jeho 29-ročného spoluhráča s oneskorením. „Dúfam, že si všetci vstúpia do svedomia, hoci teraz sme z toho vyšli dobre. Verím, že niečo podobné už nikdy nezažijeme.“ „Barnabás Varga má zlomených niekoľko kostí v tvári a utrpel aj otras mozgu. Útočník Ferencvárosu s najväčšou pravdepodobnosťou podstúpi operáciu. Noc strávi v nemocnici v Stuttgarte. Celý tím mu drží palce,“ informoval ešte neskoro večer na sociálnej sieti Maďarsky futbalový zväz.

Stredopoliar Roland Sallai vyhlásil, že víťazstvo venuje tím Vargovi: „Bolo to hrozné vidieť Barnabása v takejto situácii. Záverečných 15-20 minút sme bojovali pre neho, chceli sme vyhrať, čo sa nám našťastie podarilo. Toto víťazstvo mu teraz venujeme.“