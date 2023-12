Časopis Time vyhlásil osobnosť roka 2023: Stala sa ňou speváčka Taylor Swift

Časopis Time v stredu vyhlásil americkú popovú superstar Taylor Swift za osobnosť roka 2023, informuje TASR podľa tlačovej agentúry AFP.

„Taylor Swift našla spôsob, ako prekročiť hranice a byť zdrojom svetla. Mnohé z toho, čo dosiahla v roku 2023, sa nedá zmerať. Svoju cestu zmapovala a o výsledky sa podelila so svetom: Zaviazala sa potvrdiť sny, pocity a skúsenosti ľudí – najmä žien -, ktorí sa cítia prehliadaní a pravidelne podceňovaní,“ uviedol šéfredaktor časopisu Time Sam Jacobs.

Jej končiace svetové turné The Eras Tour so 151 zastávkami na piatich svetadieloch je najvýnosnejším ženským turné v histórii a druhým najvýnosnejším celkovo. V októbri mal premiéru filmový dokument „Taylor Swift: The Eras Tour“. Predpredaj vstupeniek prekročil celosvetovo 100 miliónov dolárov a stal najpredávanejším celovečerným koncertným filmom.

Podľa časopisu Pollstar každý koncert tohto turné prinesie tržby 13 miliónov dolárov a celkový zisk sa odhaduje na asi 1,9 miliardy dolárov. Symbolickú hranicu miliardy dolárov doteraz nikto neprekročil.

Získala sedem nominácií na cenu Grammy za pieseň roka

Swiftová vydala aj najrýchlejšie sa predávajúci album tohto roku – opätovne nahratý album „1989“ z roku 2014. Ako prvá skladateľka získala sedem nominácií na cenu Grammy za pieseň roka, čím predbehla Paula McCartneyho a Lionela Richieho, uvádza BBC News.

Agentúra Bloomberg v novembri jej majetok odhadla na 1,1 miliardy dolárov. Štatút miliardára dosiahla iba na základe hudby, zvyšní traja hudobníci-miliardári (Rihanna, Beyoncé a Jay-Z) majú obchodné podniky aj v oblasti módy, kozmetiky a hi-fi zariadení.

Časopis Time so sídlom v New Yorku vyhlasuje osobnosť roka od roku 1927 a koncom roka sa objaví aj na titulnej strane periodika. V minulosti to boli aj kontroverzné osobnosti ako Adolf Hitler (1938), Josif Stalina (1939) či ajatolláh Chomejního (1979).