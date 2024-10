Bývalý britský premiér porušil kráľovský protokol. Prezradil tajnú informáciu o skutočnej príčine smrti kráľovnej Alžbety

Kráľovná vraj v skutočnosti nezomrela na starobu, ako bolo doteraz známe. Za jej smrťou je údajne choroba, čo prezradil bývalý britský premiér Boris Johnson vo svojich memoároch s názvom Unleashed, ktoré majú vyjsť v Spojenom kráľovstve 10. októbra.

Nedávno sme vás informovali o špeciálnom zozname požiadaviek, ktoré Alžbeta vyžadovala od letušky pred vzlietnutím. Išlo o tajné pokyny, ako sa postarať o kráľovnú. Tentoraz sa dostala na verejnosť citlivá informácia, čo mohlo zapríčiniť smrť kráľovnej Alžbety II.

Je za tým rakovina

Keďže sa kráľovná dožila úctyhodných 96 rokov, nikomu by nenapadlo pochybovať o tom, že by za jej smrťou mohlo byť niečo iné, než staroba. Z omylu mnohých vyvedie bývalý britský premiér Boris Johnson, podľa ktorého bola Alžbete diagnostikovaná rakovina kostí, čo by mohla byť skutočná príčina, ako informuje portál CBS News.

Úryvok z knihy s údajnými podrobnosťami o zdraví zosnulej kráľovnej bol uverejnený tento týždeň v Johnsonovom pravidelnom stĺpci pre noviny Daily Mail.

Prezradil dôverné informácie