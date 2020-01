Bude to najlepší horor roku 2020? Mnohým naháňa hrôzu už teraz, na Slovensko príde zajtra

Stáva sa často, že americkí producenti siahnu po námete z iného kontinentu a úspešný film nakrútia po svojom. Podobné veci mohli fanúšikovia filmov sledovať najmä na prelome tisícročí, kedy sa do kín dostal remake (dnes už dá sa povedať kultového) hororu Kruh (The Ring) či Nenávisť (The Grudge). A práve druhý menovaný sa rozhodli filmoví tvorcovia opäť oživiť aj pre súčasné generácie teenagerov. Do domu hrôzu, v ktorom straší duch plný nenávisti sa tak pozrieme opäť.

So zmeneným obsadeným a úplným reštartom slávneho japonského hororu Ju-On: The Grudge prichádzajú americkí tvorcovia po 15 rokoch od premiéry prvého remaku. Prvýkrát sme do strašidelného japonskému domu nazreli v roku 2000, kedy sa spomínaný Ju-On objavil v kinách na ázijskom kontinente. O dva roky neskôr už kiná po celom svete valcovala americká prerábka v hlavnej úlohe s niekdajšou „premožiteľkou televíznych upírov“, herečkou Sarah Michelle Geller.

Americká verzia slávnej Nenávisti sa dočkala celkovo troch filmov, no už tento štvrtok (2. januára 2020) dorazí do kín štvrtý, ktorý celú sériu zreštartuje.

Nové obsadenie, no vyzerá to tak, že len trošku vynovený starý-známy príbeh. To je nová Nenávisť, za réžiu ktorej sa tentokrát postavil 29-ročný režisér Nicolas Pesce (The Eyes of My Mother, Piercing).

V hlavných úlohách uvidíme Johna Cho (Searching), Demiána Bichira (The Nun) či Andreu Riseborough (Waco). Producentsky film opäť zastreší slávny Sam Raimi (Spider-Man 1-3, Evil Dead), ktorý stál aj za produkciou prvých dvoch dielov americkej verzie Nenávisti.

Samotný popkultúrny produkt Nenávisti je pomerne zaujímavý. Len v japonskej kinematografii vzniklo celkovo 9 celovečerných filmov, vrátane jedného, v ktorom si to zlovestná Kayako „rozdala“ so Sadako z Kruhu. Ju-On bol námetom krátkych príbehových filmov, komiksov, grafických noviel i románov, nehovoriac o počítačovej hre. Väčšina z filmov sa však do japonských kín ani nedostala a určená bola okamžite na video.

Či sa americkým tvorcom podarí tento produkt opäť oživiť a vrátiť mu akúsi zašlú slávu, zistíme 2. januára 2020, kedy distribučná spoločnosť Itafilm dovezie Nenávisť do slovenských kín.

