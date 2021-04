Bude mať Čína v Európe svoje pobrežie? Čierna Hora časťou pobrežia ručí za úver, nevie ho však splácať

Čierna Hora má vážny problém. S Čínou uzavrela kontrakt na výstavbu diaľnice, avšak projekt nedokáže financovať. Už v júli má pritom krajina zaplatiť prvú splátku vo výške 67 miliónov dolárov, no aj kvôli pandémii koronavírusu krajine veľa peňazí neostáva.

V marci krajina dokonca požiadala Európsku úniu o pomoc s hradením záväzku. Denník N uvádza, že len jeden z troch úsekov vyjde Čiernu Horu na 1,3 miliardy eur, čo je asi pätina HDP krajiny.

Drahá a náročná výstavba

Stavanie diaľnic v Čiernej Hore je náročné, keďže krajina je mimoriadne, ako už názov napovedá, hornatá. Preto je aj výsledná stavba drahá.

Profimedia uvádza, že Čierna Hora ručí za úver čínskym bankám časťou svojho pobrežia. Keďže je balkánska krajina v dlhovej pasci a nedokáže úver splatiť, existuje obava, že Čína by si mohla nárokovať na toto územie. Ako by to prebiehalo a čo by to vôbec znamenalo, sa nevie.

Čína môže získať veľa

Čína by si mohla napríklad nárokovať aj na samotnú diaľnicu a vyberať napríklad na nej mýto. Ázijská krajina si chce upevniť svoj vplyv v regióne. Prístavy Čiernej Hory sú strategicky zaujímavé a je tiež veľká šanca, že sa balkánska krajina dostane do Európskej únie, čo by Číne prišlo náramne vhod.

Čierna Hora podľa RTVS stavia jeden kilometer diaľnice za 20 miliónov eur. Cesta má spojiť Srbsko s pobrežím a podporiť tak turizmus v krajine. Tomu sa aktuálne nedarí aj kvôli pandémii.