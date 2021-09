V prvom porne nebol nikto nahý, ďalšie ukázalo ženskú masturbáciu aj trojku. Prvé filmy pre dospelých spôsobili škandál

Filmy pre dospelých sa v priebehu sto rokov cez vlnu počiatočného pobúrenia a nastupujúcej cenzúry stali menej tabu a dnes nie je problém v priebehu niekoľkých klikov na internete nájsť pornografický materiál. Navyše, aj pri tých najväčších bizároch môžete zostať šokovaní akurát z toho, že to niekto skutočne robí alebo pozerá. Zamysleli ste sa však niekedy nad tým, ako vyzerali vôbec prvé porno filmy, ktoré ukázali prvé vyzliekanie sa, bozk, masturbáciu alebo “trojku” pred kamerou a čo spôsobili?

O závislosti na porne, ktorá neustále narastá alebo problémoch sveta porno priemyslu dnes hovoriť nebudeme a pozrieme sa na túto tému skôr z historického hľadiska. Keď vznikali prvé filmy tohto žánru, diváci boli mimoriadne šokovaní z toho, čo vidia. Film celkovo bol v tejto dobe niečím novým. Tvorcovia tohto obsahu však predpokladali, že sa za nimi môže ukrývať veľmi výnosný biznis a heslo “sex predáva” si zobrali za svoje a nasledovali ho.

Úplne prvý pornografický film

Za úplne prvý porno film sa považuje francúzska krátkometrážna snímka s názvom Le Coucher de la Mariée, ktorá uzrela svetlo sveta už v roku 1886. Dá sa teda povedať, že iba niekoľko mesiacov po tom, čo bratia Lumièrovci predstavili úplne prvý film na svete.

Od tejto prvotiny však nečakajte žiadne výstredné erotické scény. Sústreďuje sa na svadobnú noc novomanželov, pri ktorej sa čerstvá manželka vyzlieka zo svadobných šiat. Napriek tomu, že sa herečka Louise Willy nevyzliekla pred kamerou úplne, vzhľadom na dobu, kedy vznikol, išlo o mimoriadne kontroverzný kúsok a vyvolal medzi verejnosťou pobúrenie. Niet sa čomu čudovať, iba chvíľu predtým sledovali v kine prichádzajúci vlak do stanice a toto bol oveľa odvážnejší obsah.

Prvý bozk vo filme

Dnes, keď vidíme vo filme scény bozkávania, už pravdepodobne nikoho v našich končinách nezaskočia. Keď sa však bozk objavil v rovnomennom filme na plátne prvýkrát, vyvolal poriadnu rozruch. Cirkev sa vzbúrila, plátky novín zaplavili správy o tom, že ide o obrovský škandál a ohradili sa voči nemu. Dokonca pri premietaní na niektorých miestach musela byť prítomná polícia. Ak si ho pozriete dnes, uvidíte jednoducho postaršiu herečku s hercom, pravdepodobne z vyšších pomerov, ktorí si dajú veľmi letmý bozk.

Prvé zábery ženských a mužských genitálií

Tu sa už dostávame k prvému známemu filmu, ktorý skutočne pritvrdil v zobrazovaní sexuálnych scén. Nesie názov El Sartorio a jeho pôvod siaha do Argentíny v roku 1907. Od začiatku je podstatne odvážnejší, než spomínaní predchodcovia. Na scénu vstupujú tri úplne nahé ženy. Začnú sa baviť a maznať sa pri rieke. V tom ich však zbadá muž prezlečený za diabla, ktorý sa ku nim pridá a spomedzi dievčat si vyberie jednu. S ňou si následne užije orálne uspokojenie aj vášnivý sex. Táto snímka vznikla iba niekoľko rokov po prvých škandáloch s bozkom, odvážila sa však už ukázať oveľa viac.

Prvá ženská masturbácia vo filme

U našich rakúskych susedov fotograf menom Johann Schwarzer začal v tomto období skutočne zaujímavé podnikanie, za ktoré by sa nemusel hanbiť ani dnes. Prišiel s filmovými večermi čisto iba pre mužské publikum. Založil svoju produkčnú spoločnosť, ktorá sa zameriavala práve na produkciu filmov pre dospelých. Spomeňme si napríklad na jeho film Exciting Reading, v ktorom sa hlavná hrdinka najprv za pomoci svojej slúžky vyzlečie zo šiat, potom si zoberie do ruky knihu a pri jej čítaní sa začne uspokojovať. Práve toto sa považuje za vôbec prvú scénu so ženskou masturbáciou v (porno)filme.

Prvé porno “so všetkým”

Avšak prvé skutočne tvrdé porno priniesla až nemecká snímka Am Abend, ktorá sa v tomto žánri považuje za priekopnícku. Jej vznik sa datuje do roku 1910. Oproti svojim predchodcom vyniká aj dĺžkou, namiesto chabých dvoch-troch minút sa tento film môže pochváliť až desiatimi. Je aj o čosi odvážnejší. V hlavnej úlohe vystupuje masturbujúca žena a postava voyera, ktorý sa na jej sebaukájanie prizerá cez kľúčovú dierku. Tento moment bol a dodnes je opakovaný v množstve filmoch, tak sa dá povedať, že sa ujal. Samozrejme, muž sa odváži aj vojsť dnu a potom už pred kamerou nasleduje všetko, čo bežné porno obsahuje.

Prvá “trojka” vo filme

Presunieme sa do Ameriky a konkrétne k prvému filmu pre dospelých, ktorý v týchto končinách podľa dostupných informácií vznikol. Okolo snímky A Free Ride dnes koluje množstvo dohadov. Podľa niektorých v ňom mali vystupovať prostitútky alebo bezdomovci, podľa ďalších to však tak nebolo. Jeho dej sa odohráva vo verejnom priestranstve a ukazuje vyššie postaveného muža, ktorý zastaví dvom ženám na ceste a ponúkne im odvoz. Už klasicky po krátkom obsahovom úvode nasleduje sex, nechýba však ani masturbácia, sebauspokojovanie alebo dokonca prvý sex v trojici, ktorý sa pred kamerami odohral.

Po, dá sa povedať, rýchlom rozmachu tohto priemyslu nastúpila cenzúra a v neskorších rokoch sa stali filmy pre dospelých nelegálnymi. To, samozrejme, nezabránilo úplne šíreniu tohto materiálu, avšak ak boli ľudia pri tomto prichytení, čakal ich tvrdý trest. Toto obdobie trvalo až do 50. alebo 60. rokov, kedy sa situácia začala pomaly meniť. Zmenila sa aj samotná podoba týchto filmov, pretože vznikol zvuk a tvorcovia sa naučili narábať s kamerou či scenárom iným spôsobom.

Zábery z týchto prvých pornofilmov dnes pravdepodobne nikoho neuchvátia ani nešokujú. Pred sto rokmi to však bolo inak a vyvolali poriadne pobúrenie. Dokonca vložené titulky, ktoré opisujú, čo sa medzi hrdinami deje, môžu pôsobiť mimoriadne komicky. Vtedy to však bola bežná súčasť aj bežného filmu. Vďaka nim však vidíme, že ľudská zvedavosť ani v tomto období nepoznala hraníc a skúmala, čo všetko zvedavé publikum znesie.