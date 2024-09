Brit ochutnal bryndzové halušky a jeho reakcia vás dostane: Obľúbený nápoj Slovákov mu ale nesadol

Pred niekoľkými mesiacmi sme vám ukázali video Brita, ktorý navštívil slovenské potraviny a poriadne ho v ňom prekvapili ceny. Počas svojej návštevy našej malebnej krajiny stihol okrem toho ochutnať aj slovenské tradičné jedlo — bryndzové halušky. Tak čo myslíte, chutili mu?

Článok pokračuje pod videom ↓

Matthew Haywood je britský cestovateľ, ktorý má na TikToku vybudovanú základňu pozostávajúcu z takmer 200-tisíc sledujúcich. Okrem iného tu nájdete aj viacero videí, ktoré nakrútil na Slovensku. Napríklad, ochutnávku raňajok v McDonalde, ukážku hotela v Bratislave za pár eur na noc, alebo už spomínanú degustáciu bryndzových halušiek.

Bryndzové halušky áno, kofola ani veľmi nie

Zavítal konkrétne do podniku v Bratislave, ktorý ponúkal tradičné slovenské jedlá. Objednal si bryndzové halušky a ako inak, kofolu. Pri nej musel vysvetliť, že ide o nealkoholický čapovaný nápoj, no ako priznal, nebol si istý, čo si má o jej chuti myslieť, no nevyzeral, že by mu veľmi chutila.

Ďalej opísal, z čoho pozostávajú halušky a neskrýval svoje nadšenie. Povedal, že chutia skvelo a naberal si poriadne veľké sústa. Napokon odporučil všetkým ľuďom, aby pri návšteve Slovenska nezabudli halušky ochutnať. Na záver si dal zemiakovú placku, no z nej až taký nadšený nezostal, no ešte nezabudol dodať, že halušky si absolútne zamiloval.

Video Brita videlo cez 350-tisíc ľudí a aj mnohí Slováci, ktorí sa ozvali v komentároch, sa Matthewovi zdôverili, že halušky majú tiež veľmi radi.

Niektorí mu odporúčali ďalšie jedlá, ktoré má ochutnať — ako parené buchty, bryndzové pirohy či vyprážaný syr. V jednom zo svojich ďalších videí urobil Matthew napríklad aj ochutnávku sladkostí, ktoré nakúpil v obchode na Slovensku.