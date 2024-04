Brenda z Beverly Hills pokračuje s prípravami na smrť. Plánuje pohreb a rozpredáva majetok, má na to dojemný dôvod

Herečka Shannen Doherty, ktorá sa do povedomia všetkých dostala vďaka seriálom Beverly Hills 90210 či Charmed, vie, že jej koniec môže prísť prakticky hocikedy. Boj so zákernou formou rakoviny síce nevzdala, ale na svoju smrť sa pripravuje. Po tom, ako fanúšikom cez sociálne siete oznámila svoju predstavu o vlastnom pohrebe, najnovšie prekvapuje rozhodnutím rozpredať svoj majetok. Už s tým dokonca aj začala, so všetkým však má dobrý úmysel, píše web E! Online.

Článok pokračuje pod videom ↓

Sama deti nikdy nemala, pretože nemohla a život sa s ňou naozaj nemaznal. Herečka Shannen Doherty, ktorej nikto nepovie inak ako Brenda z Beverly Hills, bojuje so zákernou rakovinou už roky. Jej prognózny nie sú najlepšie, 4. štádium rakoviny si už vyberá svoju daň a seriálová Brenda sa tak podujala už k niekoľkým krokom pre prípad, že by došlo k najhoršiemu.

Rozpredáva majetok

Po tom, ako si naplánovala svoj pohreb, začala myslieť na to, ako prežiť čo najviac krásnych zážitkov. Posledné dni chce prežiť so svojou milujúcou mamou, s ktorou plánuje absolvovať niekoľko spoločných výletov. Peniaze na ne však nemíňa z našetrených honorárov, ale z predaja nehnuteľností a vecí, ktoré vlastní.

Takto predala dom v Tennessee, no nielen pre to, aby mala z čoho „utiahnuť“ výlety. Ako vysvetlila, je to aj z dôvodu, aby to svojej matke, ktorá všetko zdedí, po smrti uľahčila.

„V tejto chvíli je mojou najväčšou prioritou moja mama. Viem, že keď umriem skôr ako ona, bude to pre ňu nesmierne ťažké,“ prezradila Doherty vo svojom podcaste Let´s Be Clear, kde o svojom boji s rakovinou pravidelne poslucháčov informuje.

„A keďže viem, že to bude pre ňu nesmierne ťažké, chcem jej isté veci uľahčiť. Nechcem, aby mala starosti so všetkými vecami, ktoré mám,“ vysvetlila.

Zostávajú jej tri, maximálne päť rokov života

Mama sa jej snažila vyhovoriť, aby sa vecí nezbavovala, Shannen však vie, že takto bude mať jej najbližšia osoba omnoho menej starostí.

Zarobené peniaze z predaja, ako prezradila, investuje do výletov, vďaka čomu obe budú mať na čo spomínať. Ako tiež herečka vysvetlila, na peniaze, ktoré zaistia, aby bolo o všetkých v jej živote postarané, keď sa pominie, nesiaha.

Rakovinu prsníka Shannen Doherty prvýkrát diagnostikovali v roku 2015. V januári minulého roka podstúpila náročnú operáciu mozgu a ožarovania. V novembri oznámila, že sa jej rakovina rozšírila do kostí a zostávajú jej posledné roky života. Podľa odhadov maximálne tri až päť. Viac o jej živote si môžete prečítať aj v našom staršom článku.