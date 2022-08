Breakingové elity, Moja Reč a aj svetoví dídžeji. The Legits Blast už tento víkend

Brány festivalu The Legits Blast sa pre prvých návštevníkov festivalu otvoria už o desiatej ráno. Hlavný program tvoria viaceré bloky, v ktorých si nájde to ,,svoje“ každý milovník tanca.

Už v piatok budeme svedkami prvých tanečných súbojov, v ktorých budú renomovaní porotcovia v rámci kvalifikačných kôl vyberať najlepších tanečníkov do sobotňajších battlov. V kategórii 1vs1 B-Girl sa predstavia najlepšie z najlepších tanečníčok: ,,Svoju pozíciu sa bude určite snažiť obhájiť minuloročná víťazka, iba šestnásťročná B-Girl Nicka z Litvy, ktorá bola absolútnym prekvapením v silnej konkurencii medzi dievčatami. Ani tento rok to nebude mať ľahké, tešíme sa na jej tanečné výkony,“ hovorí Miro Križan, jeden z organizátorov festivalu The Legits Blast.

V kategórii 1vs1 Breaking a 2vs2, ako aj v detskej kategórii 1vs1 Kids, sa predvedú taktiež svetovo uznávané talenty. Vysoké šance na titul šampióna majú tanečné hviezdy Red Bull BC One All Stars. Tanečná horúčka však bude v piatok ešte pokračovať a svoje dosiahnuté úspechy tanečníci oslávia v bystrickom Urban spote.

Sobotňajšie doobedie v priestoroch Europa SC bude patriť konceptu Beat Battle, v ktorom medzi sebou zabojujú aj hudobní producenti. Porotu budú tvoriť známe hudobné mená ako Ján Zborovjan, Tóno S a Esso. Pripravené sú tiež tanečné workshopy pre verejnosť, ktoré bude viesť slovenská hip-hopová legenda Laci Strike a Bboy Freez zo Švédska.

Program sa následne presunie opäť do areálu Ministry of Fun, kde bude o titul šampiónov v breakingu súperiť vybraných TOP 16 tanečníkov v každej kategórii. Finále štartuje o 17:30. Čriepky tradičného slovenského umenia vnesie do programu aj vystúpenie folklórneho súboru Urpín: ,,Už minulé roky sa nám podarilo pripraviť príjemnú fúziu nášho folklóru a breakingu, aj preto je táto časť programu veľmi obľúbená. Zároveň sa tak snažíme priblížiť naše tradície a šíriť ich do celého sveta,“ dopĺňa Križan. Sprievodnou aktivitou v outdoorovej zóne bude tiež Streetball a Skateboard Contest, ktorý bude mať na festivale svoju premiéru.

Sobotné bloky vyvrcholia veľkým koncertom, na ktorý je možné zakúpiť si lístok v cene 15 eur iba priamo na mieste. Kúpou lístka je možné získať prístup do celého areálu Garage stage-u, klubu Ministry of Fun, priestorov chill zóny a gastro sekcie. O kvalitnú zábavu sa postarajú dídžeji a raperi z rôznych kútov sveta. Nebude chýbať ani slovenské hudobné hip-hopové trio Moja Reč či MGbility a Domi Haly & Band.

V nedeľu predvedú svoje schopnosti aj slovenskí breakeri v rámci prvej oficiálnej slovenskej súťažnej tour Breaking Slovakia. Medzi divákmi je veľmi populárna súťaž Rep Your Country, v ktorej sa v poobedňajších hodinách odprezentujú národné tímy. Prvýkrát bude mať na festivale svoje zastúpenie aj Austrália: ,,Prihlásených je doposiaľ 20 tímov, vrátane Slovenska. Silným súperom budú aj tanečníci z Ukrajiny. Obhájiť titul šampiónov však budú chcieť aj Belgičania,“ dodáva Križan. Nováčikom kategórie budú aj čínsky a kazašský národný olympijský tím. Tie sa predstavia na najbližších olympijských hrách v Paríži v roku 2024, kde sa breaking objaví po prvý raz ako samostatná disciplína.

Rozlúčka s festivalom prebehne v nedeľu večer v Hoteli Šachtička.

Viac informácií o programe nájdete na tomto odkaze.

TS The Legits Blast