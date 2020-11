Branislav Gröhling o školách: Ústredný krízový štáb ich zavrel do piatku 27. novembra. Čo bude od pondelka?

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) nechce skoré otváranie škôl podmieniť svojím zotrvaním vo funkcii. Uviedol to na dnešnej tlačovej konferencii. Dodal, že to, či žiakov do škôl pustia, alebo nepustia, je otázkou kolektívnej zodpovednosti.

„To, či ja budem na tejto pozícii, alebo nebudem, neviem, či podmieni nejakým spôsobom toto rozhodovanie,“ konštatoval.

Ústredný krízový štáb zavrel druhý stupeň do 27. novembra

„Teraz nerozprávajme o tom či majú prioritu deviataci alebo maturanti. Podľa mňa sú všetci na rovnakej úrovni, a myslím si, že celý druhý stupeň aj stredné škol by sa mali vrátiť čo najrýchlejšie,“ povedal minister. Na druhom stupni základných škôl sa žiaci od 26. októbra do piatka 27. novembra učia dištančne.

Minister podotkol, že ak mu Ústredný krízový štáb zadá, aby predĺžil čas uzatvorenia škôl z 27. novembra, urobí to. Stredné školy vzdelávajú dištančne od 12. októbra do odvolania. Výnimku majú detské jasle, materské školy a prvý stupeň základných škôl. Od pondelka 16. novembra sa mohli dobrovoľne otvoriť základné a stredné škol pre malé skupiny žiakov, obnovilo sa aj školské vyučovanie na stredných špeciálnych školách, odborných učilištiach a praktických školách.

Na vec sú dva pohľady

Otváranie škôl nie je podľa Gröhlinga o vzťahoch v koalícii. Dodal však, že koaličné strany by sa mali vyjadriť, či je dôležité, aby sa v prvých krokoch uvoľňovania opatrení vrátili deti do škôl. Vysvetlil, že na stav v školstve v súvislosti s mimoriadnou situáciou môžu existovať dva pohľady. Epidemiológovia sa na danú problematiku musia podľa neho pozrieť z hľadiska rizika šírenia ochorenia. Druhý uhol pohľadu je zo spektra koaličných strán, ktoré si musia povedať, či je vzdelávanie prioritou.

„Myslím si, že by sme mali mať dve vyjadrenia. Jedno vyjadrenie politické, lebo budeme niesť nejakú politickú zodpovednosť za to, keď uvoľníme vzdelávací systém a druhé rozhodnutie by malo byť zo strany epidemiológov,“ povedal.

Medzi návrhy ministerstva školstva patrí aj návrat k semaforu, ktorý sa už na školách využíval. Riaditelia aj učitelia ho podľa Gröhlinga brali zodpovedne. Minister navrhuje aj použitie mobilných jednotiek na testovanie, ktoré by mohli skrátiť čas na návrat do školy. Zafinancovať by to malo ministerstvo školstva. O novinkách vás budeme informovať aj po zasadnutí krízového štábu a Pandemickej komisie. Očakáva sa však, že nariadenie sa predĺži a školy ostanú zatvorené aj naďalej.