Bolo by bezpečné napiť sa vody, ktorú dnes Japonci vypúšťajú z Fukušimy? Nebolo, ale dôvod vás prekvapí

Japonsko dnes ráno o 6:00 nášho času začalo s postupným vypúšťaním 1,34 milióna ton upravenej rádioaktívnej odpadovej vody z japonskej elektrárne Fukušima do Tichého oceánu. Uviedla to spoločnosť spoločnosti Tokyo Electric Power Company (TEPCO). Otázka je, do akej miery je táto voda bezpečná?

Po 12 a pol roku

S vypúšťaním vody Tokio začalo takmer 12 a pol roka po jadrovej katastrofe v elektrárni Fukušima, ktorú v marci 2011 spôsobilo silné zemetrasenie a následná vlna cunami.

Voda, ktorá je v areáli elektrárne uskladnená v asi tisíc nádržiach, je stále mierne rádioaktívna a pred vypustením do oceánu sa riedi, aby rádioaktivita dosiahla bezpečné hodnoty a znížil sa tak jej možný vplyv na životné prostredie. Vypúšťanie má trvať desiatky rokov.

Tento zámer však napriek schváleniu Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu naďalej vyvoláva kritiku nielen v Japonsku, ale i v susedných krajinách.

Prečistená voda

Zástupcovia spoločnosti TEPCO, ktorá elektráreň prevádzkuje, a vláda tvrdia, že likvidácia kontaminovanej vody je nevyhnutná, napríklad pre obmedzenie nebezpečenstva nekontrolovaného úniku pri ďalšom zemetrasení či cunami.

Známa medzinárodná organizácia Greenpeace vyjadrila obavy, že vo vode sa môžu nachádzať stopy trícia, uhlíka-14, stroncia-90 a jódu-129.

Hlavnou obavou pri vypúšťaní tejto vody je to, že voda s izotopmi môže predstavovať riziko pre ľudí a morské ekosytémy. Avšak, táto voda bola prefiltrovaná a takmer všetky nebezpečné izotopy z nej boli odstránené. Najväčší problém je s tríciom, čo je vlastne rádioaktívny izotop vodíka a je ťažké ho oddeľovať od vody. Vo vypúšťanej vode je ale zriedený do takej miery, že jeho obsah je hlboko pod limitmi stanovenými Svetovou zdravotníckou organizáciou.

Je táto voda bezpečná na pitie?

Aj keď asi nikoho neláka piť takúto vodu, procesy filtrácie odstránili alebo zriedili rádioaktívne izotopy do takej miery, že voda by z tohto hľadiska mohla byť považovaná za vhodnú na pitie. Ten najväčší problém tkvie v tom, že ide stále o morskú vodu, následkom čoho nie je bezpečná na pitie.