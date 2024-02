Boli sme v reštaurácii zo šou Na nože: Na pizzu sme čakali 90 minút, nedostali sme ju. Odchádzala som nahnevaná a hladná

Včera odštartovala na Markíze 3. séria obľúbenej relácie Na nože so šéfkuchárom Martinom Novákom, ktorý sa snaží pomáhať reštauráciám naprieč celým Slovenskom nakopnúť ich biznis. Keďže sa šou teší veľkej sledovanosti, zaujímalo nás, ako to vyzerá v danej reštaurácii deň po tom, ako ju videli ľudia v televízii. Ukázalo sa, že Na nože skutočne pritiahla do podniku v Banskej Bystrici zvedavých ľudí, ktorí sem prišli práve pre to, že ho videli v televízii. Presvedčili sme sa o tom na vlastnej koži.

V článku sa dozviete aj: koľko ľudí bolo v reštaurácii;

aké jedlo mala v ponuke;

že sme čakali 90 minút na pizzu;

prečo sme ju aj tak nedostali;

akým spôsobom sme sa dozvedeli o tomto dôvode.

Reštaurácia bola plná ľudí

V stredu večer ste mohli na televíznych obrazovkách vidieť premiéru prvej časti tretej série Na nože. Šéfkuchár Martin Novák v nej tentoraz zavítal na stredné Slovensko, priamo do Banskej Bystrice, konkrétne do reštaurácie s názvom Pizza Pub Tank, ktorá sa nachádza na miestnom sídlisku Fončorda. Predpokladali sme, že dnes, deň po odvysielaní, bude plná. A naše očakávania sa aj naplnili. Čo reštaurácii prajeme.

Hneď pri príchode sme si všimli, že podnik je úplne plný. Mali sme to šťastie, že sme si „uchmatli“ posledný voľný stôl. Bolo krátko po dvanástej a zákazníkov pribúdalo, takže si niektorí neváhali sadnúť aj k stolom k úplne cudzím ľuďom. Vládla tu veľmi dobrá rušná atmosféra, no bolo zrejmé, že zamestnanci toho majú na práci viac než dosť. No aj tak nás niektorí z nich privítali s úsmevom na tvárach. Okrem plného podniku museli vybavovať aj objednávky na rozvoz, pre ktoré si niekoľkokrát počas našej návštevy prišli kuriéri. Takže počas obeda tu bolo skutočne rušno.

V ponuke prossciuto aj proscuito

My tento podnik poznáme a raz za čas ho navštívime, preto nás potešilo, že sme na stole našli položené nové menu, ktoré sa objavilo aj v relácii Na nože a vychádzalo z talianskej kuchyne, ktorá bola prispôsobená tomu, čo majú Slováci radi. Okrem toho reštaurácia ponúkala aj obedové menu, ale čašník nám hneď oznámil, že už nie je, čo je vzhľadom na to, že bolo len pár minút po dvanástej, pre reštauráciu skvelou správou. No pre zákazníka, ktorý si napríklad len odskočil z práce na obed, ani veľmi nie. V ponuke bol aj lístok s 24 druhmi pízz, ktorých počet televízny šéfkuchár navrhoval skresať. Napokon sme sa rozhodli objednať si z nového menu, ktoré sme včera videli v televízii a boli sme naň zvedaví.

Ponúka dve polievky, talianske hovädzie dusené, grilovanú bravčovú panenku, vyprážanú mozzarellu, ale napríklad aj caesar šalát, palacinky či taliansku pizzu. Takže bolo z čoho vyberať.

Zvolili sme si grilovanú bravčovú panenku obalenú v „prossciute“, ako bolo uvedené v menu, a taliansku pizzu s názvom Talianka, ktorá sa skladala z lúpaných paradajok, mozzarelly, „proscuita cruda“ a rukoly. Neodradilo nás ani to, že na jednej strane jedálneho lístka sme našli dvakrát nesprávne napísaný názov suroviny. Nie je to totiž žiadne prossciuto ani proscuito, ale prosciutto. Aj keď na druhej strane si myslím, že menu je vizitkou reštaurácie a toto by sa nemalo stávať.

Pritiahla ich sem šou Na nože