Boli sme v novej slovenskej automatizovanej predajni: Nakúpite tu nonstop, stačiť vám bude iba mobil. Takto to funguje

Ako sme vás počas utorka informovali, Coop Jednota urobila ďalší významný krok v rámci svojho fungovania medzi reťazcami pôsobiacimi na Slovensku. K doteraz jedinej plne automatizovanej predajni už pridala ďalšiu. Medzi najväčšími domácimi hráčmi tak v tomto smere jasne vyčnieva.

Kým prvú automatizovanú predajňu spojazdnili v malej obci Šalgočka, druhá voľba pripadla na neďalekú Šaľu. Jednotlivé obchody sú tak od seba vzdialené iba približne 30 minút a oba patria pod družstvo Coop Jednota Galanta. Zástupcovia tradičného reťazca nám už v minulosti prezradili, že podobných predajní bude pribúdať a v dohľadnom časovom horizonte by ich na Slovensku mohlo byť až 10.

O tom, v ktorých regiónoch to bude, zatiaľ známe je. Pre mnohých ľudí je lokalizácia prvých dvoch automatizovaných prevádzok prekvapením. V prvom rade zrejme preto, že tu hovoríme skutočne o lokálnych potravinách, nie frekventovaných supermarketoch. Druhým argumentom sú samotné moderné technológie, ktoré sú pre chod takejto predajne absolútne kľúčové a mnohým nekorešpondujú s menšími obcami, kde obyvatelia stále preferujú tradičný spôsob nakupovania. Prečo teda Šalgočka a teraz Šaľa?

Moderná vychytávka ich zachránila

Coop Jednota Galanta sa do odvážneho projektu pustila s cieľom nielen zákazníkom zlepšiť nákupný zážitok prakticky kedykoľvek, ale tiež pomôcť nerentabilným predajniam. V praxi totiž niektoré menšie obchodíky nie sú pre družstvo rentabilné a náklady na ich prevádzku sa nejavia ako výhodné. Platilo to ako o Šalgočke, tak aj teraz o potravinách v Šali. Automatizovaný systém ich doslova zachránil.

Uvedené predajne fungujú v štandardnom režime iba obmedzený čas, napríklad od pondelka do soboty v časoch medzi 6:00 hod. a 12:00 hod. V tomto intervale vás v predajni obslúžia jej zamestnanci a nebadáte akékoľvek zmeny. Po skončení týchto otváracích hodín obchod prepne do automatizovaného režimu. To znamená, že je na chod potrebných menej ľudí = menšie náklady.

V konečnom dôsledku sa tak nerentabilné prevádzky vedia zachrániť pred úplným zatvorením. Automatizovaný systém môže navyše pomôcť aj v takzvaných potravinových púšťach. Ide o menšie obce v odľahlejších lokalitách Slovenska, ktoré vo svojom zázemí či blízkom okolí nemajú žiadne funkčné potraviny. Hlavným dôvodom tam býva práve fakt, že plnohodnotná prevádzka nie je obchodne výhodná vzhľadom na počet potenciálnych kupujúcich, a taktiež je problém vytvoriť stabilný plný tím zamestnancov.

Systém nakupovania a dostupný sortiment

