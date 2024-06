Boli sme sa pozrieť na bratislavskom nábreží: Časť promenády je zaplavená, hladina Dunaja stúpa. Pozrite, ako to vyzerá

Posledné dni sú na našom území daždivé, čo pochopiteľne zvyšuje hladinu našich vodných tokov. Navyše, nepriaznivé počasie hlásia napríklad aj v Nemecku, ktoré priamo ovplyvňuje hydrologickú situáciu Dunaja na Slovensku. Ako vyplýva z najnovších informácií, minister životného prostredia Tomáš Taraba už zvolal krízový štáb. My sme sa boli pozrieť, aká je situácia na dunajskom nábreží v Bratislave počas utorka.

Hladina bude zrejme ďalej stúpať, nejde však o výnimočný stav

Ako sme vás informovali už počas ranných hodín, búrková aktivita neutícha. Podľa portálu iMeteo na naše územie postúpil rozsiahly búrkový systém z Maďarska. Ten je sprevádzaný vysokou bleskovou aktivitou, silným vetrom a mimoriadne prudkými zrážkami. Je preto nutné počítať s viacerými nepríjemnosťami a problémami. Posledné správy hovoria o tom, že rieka Dunaj pravdepodobne dosiahne druhý stupeň povodňovej aktivity v bratislavskom Devíne.

Informoval o tom Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) po prijatí aktuálnych informácií z vodohospodárskych dispečingov a vodomerných staníc z nemeckého a rakúskeho úseku Dunaja. „V súčasnosti preventívne zahradzujeme najnižší bod línie, a to pod devínskym bralom na parkovisku v Devíne s tým, že na tomto úseku zatiaľ nevyhlasujeme druhý stupeň povodňovej aktivity,“ uviedol hovorca SVP Marián Bocák.

SVP však deklaruje, že situáciu monitoruje a v prípade potreby vie operatívne zasiahnuť, postaviť mobilné hradenia, a tak bezpečne previesť Dunaj cez zastavané územia. Podobná situácia bola aj počas vianočných sviatkov v minulom roku. Nejde o žiadny výnimočný stav, pripomenul hovorca SVP.

Minister už zvolal krízový štáb

Z dôvodu zaistenia bezpečnosti už minister Taraba zvolal aj krízový štáb. Cieľom krízového štábu bude zabezpečiť kroky na zaistenie bezpečnosti obyvateľov pred zvýšeným rizikom povodní na Dunaji. „Chcem ubezpečiť všetkých obyvateľov žijúcich v blízkosti Dunaja, že vyvinieme maximálne úsilie a zabezpečíme všetky potrebné kroky na to, aby sme minimalizovali akékoľvek možné dosahy stúpajúcej hladiny rieky na ich majetok či zdravie,“ povedal Taraba.

Doplnil, že aktuálne sa podarilo zapojiť do prevádzky všetkých osem turbín na výrobu elektrickej energie v Gabčíkove. Tým zvýšili prietok Dunaja, vďaka čomu rýchlejšie odteká voda z územia. Ďalšie tri turbíny na výrobu elektriny sú v prevádzke v Čunove.

Časť promenády je pod vodou

Na ľavý breh Dunaja sme sa počas utorka vybrali pozrieť aj my. V Bratislave panuje sychravé počasie, no okolo obeda v hlavnom meste nepršalo. Okolie známeho nákupného centra na prvý pohľad vyzeralo obyčajne, ako počas bežného pracovného dňa. Keď sme sa však dostali na promenádu, ktorá je počas teplejších dní plná ruchu z tamojších terás, spozorovali sme zmenu. Väčšina podnikov nemala terasy otvorené, dôvodom je však zrejme premenlivé počasie.

V každom prípade, ďalšou zmenou bolo to, že po celej dĺžke populárneho nábrežia boli naťahané pásky, ktoré mali ohradiť takzvanú bezpečnú zónu medzi chodníkom a masívnym vodným tokom. Od reštaurácii a barov je Dunaj stále dostatočne ďaleko, no pod vodou je už známa časť promenády, kde zvyčajne sedia ľudia a užívajú si pokojnú atmosféru s pohľadom na rieku. Tá je tiež ohradená páskou.

Na celú situáciu dohliadali aj pracovníci bezpečnostnej služby, ktorí usmerňovali okoloidúcich a zabezpečovali, aby sa niektorí z nich nedostali do potenciálne nebezpečnej zóny. Paradoxne, pri takomto stave sme očakávali, že na promenáde sa nebude nachádzať veľa ľudí, no opak bol pravdou. Našlo sa veľa zvedavcov, ktorí využívali terasy a móla na to, aby si odfotografovali takmer vyliaty Dunaj.

V našej reportáži sme pokračovali ďalej smerom k Starému mostu, pričom na niektorých miestach sa už Dunaj skutočne dostáva blízko chodníkov, niekde dokonca zaplavuje aj stromy. Typickým prvkom sú aj naplavené konáre a odpad, ktorý sa zachytáva na nábreží, mólach, lodiach a mostíkoch, ktoré k nim vedú.

Ako ale vyplýva z vyjadrení kompetentných, situácia by mala byť pod kontrolou a občania nemajú dôvod na paniku. Je však potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá a inštrukcie.

Štát radí, ako sa zachovať v krízových situáciách

Ako sme vás počas utorka tiež informovali, preventívne rady zverejnil už aj Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ). Pri vzniku povodne je potrebné chrániť predovšetkým zdravie a až potom majetok. Ľudia by sa mali riadiť pokynmi povodňových orgánov, polície a záchranárov a rešpektovať oficiálne informácie o vývoji situácie. Vyplýva to z odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Na občanov tiež apeluje, aby v takejto situácii pomohli starým, bezvládnym a deťom bez dozoru.

„Pohybujte sa zásadne mimo zatopenej oblasti a nikdy nevstupujte do prúdiacej vody. Vyhýbajte sa elektrickému vedeniu a zapnutým elektrickým spotrebičom. Všimnite si možný únik plynu. Nepoužívajte otvorený oheň a nefajčite. Svieťte len baterkou,“ zdôraznil úrad.

Zároveň apeluje, aby ľudia počas povodní používali len zdravotne bezpečnú a spoľahlivo overenú vodu. „Nikdy nekonzumujte potraviny, ktoré prišli do styku s povodňovou vodou, kalom a bahnom,“ skonštatoval. Upozornil aj na potrebu dôkladnej hygieny. „Dôsledne dbajte na hygienu, najmä na starostlivé a časté umývanie rúk pred jedením a pitím, pred fajčením, pred a po použití WC,“ dodal.