Bola ním posadnutá: Slovenská vrahyňa Mária Kukučová chladnokrvne zavraždila milionára, teraz si užíva španielske pláže

Slovenka Mária Kukučová túžila preraziť vo svete modelingu a užívať si život plný luxusu. Keď natrafila na britského milionára, myslela si, že sa jej sen o luxuse splnil. Všetko sa ale zmenilo v okamihu, keď sa s ňou milionár rozišiel.

V článku sa dozviete aj: kto je Mária Kukučová;

aký bol jej vzťah s milionárom;

prečo sa s ňou Andrew Bush rozišiel;

čo sa dialo v osudných momentoch, keď ho Slovenka zavraždila.

Snívala o kariére modelky

Nejedno dievča sníva o tom, že raz prerazí vo svete modelingu, zaradí sa medzi krásne a dôležité ženy a bude mať toľko peňazí, že si bude môcť dovoliť čokoľvek, na čo si len spomenie. Inak to nebolo ani v prípade Márie Kukučovej (v zahraničí známa ako Mayka Marica Kukucova), ktorá o kariére modelky snívala už ako tínedžerka. Web Pluska pred časom informoval, že Mária si rada užívala zábavu na večierkoch.

V tom čase 48-ročný Andrew Bush bol majiteľom niekoľkých klenotníctiev a práve v jednom z nich sa Mária zamestnala. Bushovi sa páčili mladšie ženy a učarovala mu aj mladá Slovenka. Po tom, ako sa dvojica dala dokopy, sa podľa webu AP News presťahovali do Bushovej luxusnej vily v Španielsku. Ich vzťah trval približne dva roky, počas ktorých Máriine nároky čoraz viac narastali, čo sa Andrewovi prestávalo páčiť.

Bola žiarlivá a neustále kontrolovala jeho počítač a telefón. Podľa Mail Online žiarlila dokonca aj na Andrewovu dcéru a nedokázala ovládať svoj hnev. Nemohol ani vybehnúť na kávu bez toho, aby ho nekontrolovala a nevyvádzala. Keď jej odmietal viac kupovať drahé oblečenie a kabelky, začala na neho kričať a dokonca do neho jednu z kabeliek hodila. V návale zlosti mu mala zničiť aj počítač, pošliapala po ňom a pustila naň vodu.

Andrewom bola posadnutá

Keď sa Andrewova dcéra ocitla v nemocnici, Mária klamala, že taxík, v ktorom sa viezla, havaroval, len aby upútala všetku pozornosť na seba. Z Andrewovho domu odstránila aj všetky fotografie, na ktorých bol so svojou rodinou. V septembri v roku 2013 zašla ešte ďalej. Keď sa Bush vrátil domov, našiel Máriu s rukou pripútanou k posteli a s obliečkou na hlave. Tvrdila, že ju niekto prepadol, polícia však žiadne dôkazy o prepade nenašla. Dokonca ukryla jeho pas, aby nemohol odísť na služobnú cestu. Andrewovi tvrdila, že bez neho nemôže ani zaspať a nemôže od nej odchádzať.

Počas jednej z príležitostí, keď sa Mária vrátila na Slovensko, sa počas večierka kamarátom posťažovala, že ju milionár zrejme podvádza. Netrvalo dlho a Andrew sa s Máriou rozišiel, čo sa jej, samozrejme, vôbec nepozdávalo. Navyše, takmer okamžite sa dal dokopy s 20-ročnou Ruskou Mariou Korotaevovou a po 5 mesiacoch ju dokonca požiadal o ruku. Zásnuby si však pridlho neužili.

Mária bola Andrewom absolútne posadnutá, odmietala sa ho vzdať. Bombardovala ho správami a posielala mu videá, v ktorých mu vyznávala lásku, no s Bushom to ani nepohlo. Neustále ho prenasledovala, v mobile mal aj aplikáciu, vďaka ktorej vedela o každom jeho kroku a keďže stále mala kľúč od jeho vily v Španielsku, rozhodla sa, že tam na neho bez jeho vedomia počká (dnu sa dostala napriek tomu, že dom bol zabezpečený bezpečnostným systémom). Keď sa Bush a Korotaeva 5. apríla 2014 vrátili z víkendového výletu, okamžite im bolo jasné, že v dome niekto bol. Nemohli tušiť, že sa tam stále ukrýva Mária so zbraňou v ruke.

Trikrát na neho vystrelila, ušla na Slovensko

Keď sa napokon Kukučová ukázala v pyžame, Bush podľa Mail Online svojej snúbenici prikázal, aby šla do auta, privolala políciu a počkala tam na neho. To však nebolo možné, keďže Marii sa vybil telefón. Krátko na to sa ozvali tri výstrely, Andrew bol dvakrát strelený do hlavy a raz do ramena a teraz ležal v kaluži krvi.

Mária zbraň následne dala Andrewovi do ruky, aby to vyzeralo tak, že si na život siahol sám. Kukučová vyšla z domu oblečená, upravená, absolútne pokojná a s kufrom v ruke. Marii prikázala, aby vystúpila z auta. Andrew jej údajne dal kľúče, aby si auto vzala a odišla.

Kukučová sa dala na útek, cestou sa k nej pridal jej bývalý priateľ, slovenský kulturista, s ktorým tvorila pár ešte pred Bushom a zamierila rovno do vyše 3 000 kilometrov vzdialeného rodičovského domu do Novej Bošáce. Svedomie jej však zrejme nedalo, pretože čoskoro sa sama prihlásila na polícii a k činu sa priznala. O niekoľko týždňov neskôr už bola v rukách španielskej polície.