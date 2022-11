Bol uviaznutý v ľade 85 rokov. Vedci našli fotoaparát slávneho horolezca, nachádza sa v ňom aj film

Keď v roku 1937 podnikol známy letecký fotograf, kartograf a bádateľ Bradford Washburn cestu po horách kanadského Yukonu, dostal sa do nepríjemnej situácie. Pri výstupe na Mount Lucania sa dostal do zlého počasia a aby si zachránil vlastný život, musel sa zbaviť ťažkého fotografického vybavenia. Teraz túto jeho výstroj objavili.

O 85 rokov neskôr sa tímu vedcov a profesionálnych horolezcov podarilo túto výstroj objaviť. Koncom apríla 2022 sa profesionálny horský lyžiar Griffin Post vydal na trojtýždňovú expedíciu na ľadovec spolu s ďalšími dobrodruhmi a vedcami, aby fotografickú výstroj našli, uvádza Business Insider.

Pátranie po výbave

„Vedel som, že je to ako hľadať ihlu v kope sena,“ uviedol Post v tlačovej správe. V pátraní vo veľkom pomáhala glaciologička Dorota Medrzycka z univerzity v Ottawe. Tá ľadovec zmapovala a snažila sa vypočítať, kde by sa mohla výstroj nachádzať. Pre Business Insider povedala, že ľadovec sa hýbe a to, čo niekto nechal pred 85 rokmi na jednom mieste, teraz už bude niekde úplne inde.

Aj keď mali určitú predstavu, kde by mali začať pátrať, nemali žiadnu presnú lokalitu. „Prešli sme veľa kilometrov, hore a dole po ľadovci. Nič sme však nevideli,“ povedala.

Aby mal tím ako-takú predstavu o pôvodnom mieste tábora, preskúmali zachované fotografie. Potom podnikli druhý výstup na ľadovec v auguste a pri ňom výbavu našli.

Pomohla nová teória

Už boli na konci expedície, no Medrzycka prišla s novou teóriou, kde by sa mohla výbava nachádzať. Skúmaný ľadovec nie je totiž typickým, ktoré majú konštantný pohyb, ale že rok alebo dva roky v rámci desaťročia sa pohybuje rýchlejšie.

Tiež si všimla rôzne trosky na ľadovci, ktoré napovedali, že sa mohol aj topiť. Na základe týchto skutočností vypočítala nové miesto. To bolo až 22 kilometrov od pôvodného miesta, kde Washburn nechal svoju výbavu.

A bola to trefa do čierneho. Po skúmaní oblasti fotografickú výbavu našli. Bola, samozrejme, uviaznutá v ľade, a tak sa na miesto vrátili po niekoľkých týždňoch a výbavu po 85 rokoch vyslobodili. Našli viaceré fotoaparáty s filmom, stany a turistickú výbavu.

Teraz chcú nafotené snímky vo fotoaparátoch vyvolať a dúfajú, že starý film nebude poškodený. Medrzycka povedala, že ak skombinujú informácie získané týmto stopovaním so satelitnými zábermi, budú môcť glaciológovia lepšie pochopiť, ako sa tento špecifický ľadovec v priebehu desaťročí menil.