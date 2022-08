Týchto 6 typov ľudí môžeme pokojne označiť za vrahov vašich snov a sebavedomia

Určite sami veľmi dobre viete, že existujú ľudia, ktorých prítomnosť je vám doslova nepríjemná. Presne tak je to aj pri týchto 6 typoch ľudí, ktorí dokážu vyslovene zabiť vaše sebavedomie, a tým aj vaše sny. Dávajte si na nich poriadny pozor a vyhýbajte sa im, ako je to len možné.

Definoval ich portál Learning Mind.

#1 Hejteri

Títo ľudia vám do života nedajú nikdy nič dobré. Ich nenávisť voči vám je živená ich vlastnými komplexami a nedostatkami, ktoré si síce na podvedomej úrovni uvedomujú, avšak na tej vedomej s nimi nie sú schopní pracovať – preto sa ponižujú na úroveň bezduchého hejtovania.

#2 Tvrdohlavci

Je skvelé vedieť si stáť za svojím názorom, avšak svoju myseľ si treba nechať otvorenú. Pri týchto ľuďoch to ale nehrozí. Pre nich existuje len jediný názor a jediná pravda – tá ich. Čokoľvek iné je pre nich hlúpe a nerelevantné.

#3 Nevzdelaní kritici

Na jednej strane sú ľudia, ktorí vám dokážu dať konštruktívnu kritiku a pomôcť vám, no ich protipólom sú presne “nevzdelaní kritici”. Ide o ľudí, ktorí skritizujú každý váš nápad, každý váš návrh a každú vašu snahu – a to napriek tomu, že s danou oblasťou majú, na rozdiel od vás, nulové skúsenosti. Aj tak ale majú nutkavú potrebu so všetkým, čo poviete, nesúhlasiť.

#4 Negativisti

Títo ľudia zas dokážu nájsť problém na každé riešenie. Keď im s nadšením predostriete nejaký váš nápad alebo projekt, miesto uznania či podpory sa od nich dočkáte len studenej spŕšky pochybností a dôvodov, prečo to nebude fungovať.

#5 Posmievači

Zabudnúť netreba ani na ľudí, ktorí sú tak neuveriteľne frustrovaní svojím vlastným životom, že vysmejú čokoľvek, s čím prídete. Sú doslova jedom pre vaše sebavedomie, nesmiete im ale dovoliť, aby vás ich bezpredmetný názor akokoľvek ovplyvnil.

#6 Lenivci

Hovorí sa, že to, s kým trávime náš čas nás ovplyvňuje oveľa viac, než sme si veľakrát ochotní priznať. Predstavte si, čo sa teda stane, keď budete veľa svojho času tráviť s lenivcami, ktorí pre svoj rast nie sú ochotní spraviť nič. Môže sa stať, že budete rovnakí – a to predsa nechcete.