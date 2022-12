Ľudia narodení v tomto znamení sú zo všetkých najchladnejší. Tu je vysvetlenie, prečo je to tak

Racionálne je ťažké pochopiť, prečo je to tak, no ak ste si niekedy prečítali charakteristiku svojho astrologického znamenia, možno ste ostali veľmi prekvapení tým, ako dokonale to sedí. Každé znamenie sa vyznačuje istými vlastnosťami a charakteristikami – medzi ktoré ale, samozrejme, patria aj tie negatívne.

Portál Your Tango sa preto pozrel na to, ktoré znamenie je “najchladnejšie”, a popísal, prečo je to tak.

V akom znamení ste sa narodili vy? Ak je to Kozorožec, v nasledovných riadkoch sa celkom určite nájdete. Najchladnejším znamením zo všetkých je totižto práve on.

Kozorožec je vo všeobecnosti veľmi zaujímavým znamením, ktoré je ovplyvňované planétou Saturn – v astrológii najviac “obávanou” planétou.

Ide o veľmi pracovitých ľudí, ktorým nevadí “zašpiniť si ruky” – ak vedia, že na konci sa dočkajú zaslúženej odmeny. Tiger Woods, Stephen Hawking či Isaac Newton – toto všetko boli Kozorožci. Sotva by ich však niekto nazval chladnými, túto črtu skôr skrývame za pomenovanie “sústredení workoholici”.

Ide teda o veľmi cieľavedomých a ambicióznych ľudí, ktorí však nie sú príliš priateľskí a vôbec nevyhľadávajú nové známosti – a to platí ako na oblasť priateľstva, tak i na oblasť vzťahov.

Vysvetlenie tohto správania je pritom veľmi jednoduché – Kozorožec nedovolí, aby emócie prevládali nad jeho racionálnymi rozhodnutiami. Vo svojom vnútri síce je emotívny, no navonok nedovolí, aby niečo spôsobilo jeho odvrátenie sa od pracovného či osobnostného úspechu.

Kozorožec je navyše v astrológii ovládaný desiatym domom, ktorý predstavuje autoritatívnosť, pozíciu moci, verejný obraz a rodinné dedičstvo. Spraví teda všetko preto, aby si tieto veci udržal, čo však zároveň znamená, že si nemôže dovoliť prejaviť akékoľvek emócie. Kozorožci jednoducho veria tomu, že jedinou cestou k úspešnému životu je cesta bez akýchkoľvek hlbších emócií a pocitov.

Veľmi často sa preto stáva aj to, že ak vám Kozorožec ublíži (aj keď nevedome) a poviete mu to, nakoniec obviní ešte vás, že reagujete príliš emotívne či hystericky.

Samozrejme, toto znamenie, ako každé iné, má aj množstvo pozitívnych vlastností, a nikto určite nie je chladný 365 dní v roku, 24 hodín denne. Istotne však ide o povahovú črtu, v ktorej sa takmer každý Kozorožec nájde.