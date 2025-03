Bizarná situácia v lietadle: Zábudlivý pilot prišiel po dvoch hodinách na to, že nemá pri sebe pas. Museli sa poň vrátiť

Pri lete lietadlom vždy dúfame, že do cieľovej destinácie prídeme v poriadku a čo najrýchlejšie. Niekedy ale okolnosti spôsobia meškania či zdržania a niekedy sa môže stať, že lietadlo sa musí počas letu otočiť a vrátiť sa, napríklad v dôsledku zistenej poruchy. Aj let UA 198, smerujúci z amerického Los Angeles do čínskeho Šanghaja, sa musel otočiť. Avšak dôvodom nebola technická porucha, ale čosi oveľa bizarnejšie.

Lietadlo typu Boeing 787 spoločnosti United Airlines sa muselo minulý víkend — 22. marca — otočiť a letieť naspäť do USA po dvoch hodinách letu. Bolo presmerované do San Francisca, píše CNN.

„Pilot nemal pri sebe pas,“ uviedla spoločnosť United ako dôvod, prečo sa let musel otočiť. Cestujúcim zabezpečili nový let do cieľovej destinácie a dostali kompenzáciu.

Pôvodne let štartoval z Los Angeles v sobotu o 14. hodine, napokon cestujúci vzlietli do svojej destinácie približne o 21. hodine, pričom v najväčšom čínskom meste pristáli s viac ako šesťhodinovým meškaním oproti pôvodnému plánu.

Jedna z čínskych pasažierok povedala pre CNN, že započula pilota v hlásení pre posádku, ako frustrovaným hlasom hovorí, že si zabudol zobrať svoj pas. Pasažierka po pristátí v San Franciscu dostala 30 dolárov vo forme stravných lístkov a tiež podala žiadosť o odškodnenie.

PILOT FORGOT PASSPORT—UNITED 787 DIVERTS MID-FLIGHT!#UA198 from LAX to Shanghai was 1 hour 45 minutes into its journey when a pilot realized they didn’t have their passport. Since they couldn’t enter China, the flight had to divert to SFO for a crew swap. pic.twitter.com/b6gV4MYgHv

