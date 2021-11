Bill Gates odporúča svetu skutočné hry o život. Mohli by nám pomôcť pri ďalších pandémiách, pred ktorými varuje

Bill Gates varuje Svetovú zdravotnícku organizáciu, že by mala usporiadať akési hry o život a otestovať, ako sa dokáže popasovať napríklad so situáciou, keď pandémiu zapríčiní biologická zbraň.

Svet by sa mal pripraviť na pandémie zapríčinené biologickými zbraňami

Ako informuje portál Whyalla News, pred niekoľkými dňami Bill Gates v rámci diskusie Policy Exchange varoval, že by sme mali byť lepšie pripravení nielen na pandémie, ako je táto, ale aj na pandémie zapríčinené bioteroristickými útokmi. Podľa zakladateľa Microsoftu by vlády krajín mali investovať miliardy do výskumu a vývoja, aby sa pripravili na rôzne scenáre. Myslí si napríklad, že svet nie je pripravený na pandémiu kiahní, píše Science Times.

Podľa portálu The National News sa Gates vyjadril, že by krajiny mali usporiadať akési hry o život s baktériami. Podľa Billa Gatesa by malo ísť o sériu nácvikov, do ktorých by sa mala pustiť každá jedna krajina, ak chce zvládnuť ďalšiu pandémiu a zabrániť katastrofe. Svetom totiž môžu otriasť nielen pandémie, ako je napríklad aktuálna koronavírusová, ale aj tie zapríčinené biologickými zbraňami, ktoré môžu byť omnoho horšie ako to, s čím bojujeme v súčasnosti.

„Povedzme, že bioteroristi prinesú vírus kiahní na 10 letísk. Viete, ako by na to reagoval svet?“, pýta sa Gates v rozhovore pre ITV. Zároveň upozorňuje na to, aké škody na ľudských životoch, ale aj na ekonomike, napáchal koronavírus. Predstavte si teda, čo sa môže stať po zámernom útoku biologickou zbraňou.

Pred pandémiou varoval už v roku 2015

Ak sa chcú krajiny, ako napríklad Veľká Británia či Spojené štáty americké pripraviť na ďalšiu pandémiu a zmierniť jej dopad, budú musieť investovať nemalé peniaze. Aj keď však bude výskum nákladný, podľa Gatesa môže prispieť k skvelým náhodným objavom. Napríklad, čo ak sa podarí konečne nájsť účinný liek na obyčajné prechladnutie?

Samozrejme, tak ako vždy, aj teraz sa Gates zrejme stane terčom konšpirátorov, s čím však filantrop ráta. Už si na to zrejme zvykol. Bol obvinený z toho, že kvôli nemu sú súčasťou očkovania proti koronavírusu mikročipy, vo februári ho zas ľudia obviňovali z toho, že bol zodpovedný za masívny výpadok prúdu v Texase.

V roku 2015 Gates v rámci TED konferencie varoval, že svet môže ohroziť pandémia nevídaných rozmerov a že by sme sa na takú alternatívu mali pripraviť. Aj preto si mnohí konšpirátori myslia, že práve Gates je celkom isto zodpovedný aj za pandémiu koronavírusu.