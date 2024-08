Bežte k moru za 16 eur: Našli sme lacné letenky do raja s bielymi plážami, letí sa z Bratislavy

Letné prázdniny sú na konci a to vám môže evokovať koniec dovolenkovej sezóny. No nemusí to tak nutne byť. Či veríte alebo nie, sú ľudia, ktorí sa vyhýbajú cestovaniu po Európe počas júla a augusta, pretože obľúbené destinácie sú plnšie než inokedy, teploty vzduchu siahajú do závratných výšin a aj ceny hotelov či reštaurácií môžu byť vyššie. Ak by ste aj vy chceli vyskúšať dovolenku v septembri alebo októbri, máme pre vás tip na lacné letenky.

Jednosmerné letenky do mesta Trapani na Sicílii teraz môžu byť vaše za príjemných 16 eur. Letí sa priamo z Bratislavy nízkonákladovkou Ryanair a let trvá okolo dvoch hodín. Za túto cenovku môžete vyraziť za spoznávaním či oddychom na tomto talianskom klenote 23. októbra.

No ak si iba pár eur priplatíte, na výber máte viaceré možnosti, či už na konci septembra alebo začiatkom októbra. Ak bývate priamo v našom hlavnom meste alebo jeho okolí, na túto dovolenku sa dostanete skutočne jednoducho. A ak aj pochádzate z iných kútov Slovenska, dopraviť sa do Bratislavy nemusí byť problém.

Priamo z Bratislavy tam aj späť

Keďže predpokladáme, že na Sicílii nebudete chcieť ostať večne (alebo aj budete, len povinnosti vás budú volať späť), pozreli sme sa aj na ceny spiatočných leteniek.

Napríklad, ak vyrazíte na neskorú letnú dovolenku na Sicíliu 2. októbra a strávite tu 5 nocí, za cestu tam aj späť zaplatíte 81 eur. Ešte lacnejšie vás letenky vyjdú, ak tu strávite dlhší čas.

Dovolenka pri mori na začiatku októbra nemusí byť zlý nápad

Samozrejme, ak sa vyberiete na Sicíliu napríklad v spomínanom termíne na začiatku októbra, treba počítať s tým, že teploty vzduchu ani mora nebudú dosahovať tie augustové. Pre niektorých však môže byť práve to lákadlom, nie každému totiž robia obrovské horúčavy dobre.

Ideálne obdobie je to aj pre cestovateľov, ktorí čakajú od dovolenky viac, než len vylihovanie pri mori a obľubujú napríklad turistiku. Práve na Sicílii totiž nájdete Etnu, najvyššiu sopku v Európe. A na jej vrchol môžete aj vystúpiť.

Možno vám ani nemusíme hovoriť o nádherných miestnych plážach s bielym pieskom, azúrovou vodou a fotogenickými skalnými útvarmi. Ak sa sem vyberiete, môžete sa inšpirovať rebríčkom Lonely Planet, ktorý ako najkrajšiu miestnu pláž vybral piesočnatú pláž San Vito Lo Capo. Tak ju nevynechajte.