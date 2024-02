„Beštia z východu“ je za rohom: Udrie už o niekoľko hodín, prídu mrazy aj sneh. Tieto krajiny Európy zasiahne najviac

Zima sa už dávno rozlúčila a na Slovensku to vyzerá ako na jar. Rozkvitli stromy, prileteli bociany a prebral sa aj hmyz. Meteorológovia však varujú pred návratom mrazu, ktorý by sa mal do Európy dostať už na konci tohto týždňa.

Zasiahne najmä Veľkú Britániu a sever

Ako píše TN Nova, zimné počasie zasiahne najmä Spojené kráľovstvo a do zvyšku Európy sa rozlezie trošku neskôr. Podľa meteorológov môžeme očakávať, že k nám príde „beštia z východu“ až s oficiálnym príchodom jari, teda asi v polovici marca.

„V polovici budúceho mesiaca sa od východu priženie izolovaný studený front, ktorý prinesie husté sneženie,“ varujú meteorológovia. Prudké ochladenie sa podľa nich týka predovšetkým severu Európy, postupne sa ale môže posúvať aj nižšie.

To znamená, že by sa zima mohla vrátiť aj na Slovensko. To aktuálne zažíva najteplejší február v novodobej histórii. Aj dnes budú teploty dosahovať až +20 °C a je dokonca aj šanca, že táto hranica bude pokorená. Ak sa tak stane, bude to podľa iMeteo prvá „dvadsiatka“, ktorú sme na našom území počas 29. februára dosiahli.