Batmana v novej sólo komiksovke stvárnia dvaja herci. Vráti sa aj pôvodný predstaviteľ z Burtonovho filmu

Vyzerá to tak, že filmový komiksový svet vydavateľstva DC sa rozhodol zaexperimentovať. Je viac než jasné, že konkurenčný Marvel svojimi filmami nad univerzom DCEU (DC Extended Universe) vyhráva na plnej čiare a zrejme aj preto sa jeho tvorcovia rozhodli poňať temný svet trošku odlišnejšie. V plánovanej komiksovke The Flash tak uvidíme medzi fanúšikmi obľúbeného superhrdinu Batmana v podaní hneď dvoch hercov.

Okrem Afflecka aj Keaton

Obaja si pritom ikonického netopierieho muža už zahrali a stvárnenie Batmana tak pre nich bude veľkým návratom na filmové plátna. Ako informoval web Vanity Fair, do postavy Batmana sa po Robertovi Pattinsonovi vráti Ben Affleck, avšak nielen on.

Veľkým prekvapením je totiž aj účasť herca Michaela Keatona, ktorý stvárnil Batmana ešte v prvých dvoch filmov režiséra Tima Burtona v 90. rokoch. Ten si netopierí oblek totiž oblečie tiež. Ako je to možné?

Dvaja Batmani v cudzej sólovke

Štúdio Warner Bros. vlastniace filmové práva na všetko, čo s vydavateľstvom DC súvisí, rozšíri svoj filmový koncept vzájomne prepojených komiksoviek ďalšími projektami. Okrem najbližšej (a odkladanej) premiéry Wonder Woman 1984 a troch projektov na budúci rok (The Suicide Squad, The Batman s Pattinsonom a snímkou Black Adam) sa v roku 2022 dočkáme aj očakávanej sólovky The Flash. A práve v tomto akčáku opäť uvidíme ako Batmana Afflecka s Keatonom.

Flash je najrýchlejším superhrdinom spomedzi všetkých a v jeho sólovke bude hlavný hrdina v podaní herca Erzu Millera cestovať naprieč dimenziami. Vďaka tomu teda budeme môcť vidieť dvojakých Batmanov. Otázkou však zostáva, či Batman bude jedinou postavou stvárnenou viacerými hercami alebo dôjde aj na iné prepojenia. Viacerých predstaviteľov totiž má napríklad aj Superman, ktorý by sa vo Flashovom filme teoreticky mohol objaviť.

Inšpirácia Marvelom?

Nič bližšie o projekte známe nie je. Vyzerá to však tak, že DC sa mierne inšpirovalo nedávnym animovaným pokusom konkurenčného Marvelu, ktorý v spolupráci so Sony Animation Studios priviedli na plátna kín oscarový animak Spider-Man: Paralelné svety (Spider-man: Into the Spider-Verse). V ňom sme videli taktiež hneď niekoľkých Spider-Manov a v podobnom duchu a cestovaním naprieč dimenziami sa bude niesť aj koncept MCU (Marvel Cinematic Universe).

Režisérom sólovky The Flash je režisér Andy Muschietti, ktorého poznáme ako režiséra novodobého spracovania hororu TO (IT) spisovateľa Stephena Kinga. O scenár sa postarala Christina Hodson, ktorá napísal aj girl-team komiksovku Vtáky noci (Birds of Prey). Premiéra snímky je naplánovaná na 2. jún 2022.