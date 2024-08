Barbora Švidraňová radikálne zmenila vzhľad a je z nej úplne iná žena. Tento krok od nej rozhodne nik nečakal

Obľúbená herečka a speváčka sa vryla do pamäti divákov ako ryšavka. Jej žiarivá farba bila do očí na prvý pohľad a pomohla jej, aby bola hneď rozpoznateľná. Teraz to už však nepotrebuje a namiesto vlasov si ľudia spomenú najprv na jej talent.

36-ročná Barbora Švidraňová si zahrala v rôznych obľúbených seriáloch, ako sú Panelák, Búrlivé víno či Nemocnica. Vo všetkých projektoch sa ukázala s ryšavými vlasmi – niekedy krátkymi, niekedy dlhými a striedala tiež intenzitu farby, keďže ich nejaký čas mala aj sýtočervené.

Návrat k prirodzenosti

Posledné mesiace si fanúšikovia Švidraňovej mohli všimnúť, že namiesto toho, aby jej farba vlasov zintenzívnela, stávala sa stále svetlejšou. Len nedávno pritom mala spravený komplikovaný účes so zapletenými vrkočmi, v ktorom sa striedali ryšavé pramienky vlasov s blond. Ako sa ukázalo, speváčka je na ceste k svojej prirodzenej farbe.

„Pomaličky, ale isto sa snažím dostať k svojej pôvodnej farbe. Ale zbaviť sa ryšavých pigmentov je teda nadľudský výkon! Keby mi to v 16 niekto riadne vysvetlil, tak sa v živote neprefarbím!“ priznala herečka v najnovšom príspevku na Instagrame.

„Dávno sme sa nevideli.. Ale už som ready (pozn. red. „pripravená“) ťa prijať!“ odkázala pritom svojej prirodzenej farbe.

Speváčka zároveň priznala, že za jej farbou vlasov pritom bolo oveľa viac, než túžba po originalite.

„Alebo skôr, keby som v mladosti nepodľahla vysmievaniu okolia a pocitu, že nie som dostatočne pekná a zaujímavá, tiež to mohlo skončiť inak… keby bolo keby… ale nebolo. Presne takto to môj život potreboval – pochopiť lekciu #sebahodnota. Aj cez takú “banalitu” ako sú vlasy,“ priznala úprimne Švidraňová.

Teraz sa však rozhodne nemusí obávať toho, čo na jej prirodzenú farbu povie okolie. Táto jej zmena sa totiž stretla s pozitívnou odozvou a fanúšikovia ju nevedia vynachváliť.

„A pritom si takto najkrajšia, bejby,“ stálo v jednom z komentárov a ďalší sa niesol v podobnom duchu: „No tak halooooo!!! Toto máš najlepšie!“

„Najkrajšie, aké si kedy mala,“ odkázala zas tretia komentujúca.