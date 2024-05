Severná Kórea poslala balóny s výkalmi a odpadkami cez hranice Južnej Kórey: Objavili ich už viac ako 150

Južná Kórea varovala obyvateľov žijúcich v blízkosti hraníc so Severnou Kóreou, aby sa mali na pozore. Obvinila svojho suseda, že cez hranice posiela balóny s niečím, čo vyzerá ako odpadky a výkaly.

Ako informuje The Guardian, na záberoch, ktoré uverejnila juhokórejská armáda, sú viditeľné nafúknuté balóny s pripevnenými plastovými vreckami. Na niektorých snímkach to vyzerá, že okolo balónov, ktoré sa zrútili na zem, sú odpadky, pričom na jednej z fotografií bolo na vrecku napísané slovo „exkrement“. Podľa tlačovej agentúry Yonhap bolo do stredy objavených viac ako 150 balónov. Niektoré z nich pristáli na zemi, iné boli stále vo vzduchu, dodala agentúra, s odvolaním sa na juhokórejský vojenský zdroj.

Časť balónov prekonala veľkú vzdialenosť a dostala sa aj do vzdialenejších provincií. Zdá sa, že spadnuté balóny mali v pripevnených vreckách rôzne odpadky vrátane plastových fliaš, batérií, častí topánok, ale aj výkalov. Armáda ľudí vyzvala, aby sa k balónom nepribližovali a ak ich spozorujú, majú to nahlásiť armáde alebo polícii.

North Korea sent more than 150 balloons with garbage to South Korea – Yonhap

Inside the bags tied to the balloons were plastic bottles, batteries, shoe parts and even manure.

North Korea has previously said it intends to scatter „mountains of waste paper and dirt“ in border… pic.twitter.com/X3HqAXn2xb

