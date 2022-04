Automobilka Lada začne vyrábať staré modely. Nebudú mať airbagy ani moderné elektrické systémy

Konflikt na Ukrajine a následné sankcie spôsobili ruskému automobilovému priemyslu poriadne problémy. Typická ruská automobilka Lada má tak veľké ťažkosti. Kým mnohé komponenty si dokáže Ruko vyrobiť aj samo, problémom sú elektronické súčiastky.

Ako informuje Denník N, ruský výrobca automobilov tvrdí, že sa na domácom trhu presadí aj s okresanými modelmi áut. Dôvodom je, že mnohé západné automobilky z krajiny odišli a konkurencia tam prakticky nie je.

Autá bez elektroniky

Ruská Lada síce svoje autá vyrába hlavne z domácich komponentov, avšak tam, kde naráža na problém, je elektronika a najmä mikročipy. Tie v Rusku vyrábať nevedia. To je však pri všetkých moderných prístrojoch a hlavne autách veľký problém.

Ak budú Rusi vyrábať Ladu iba zo svojich komponentov, tak bude bez takých prvkov, ako je airbag, ABS, či v podstate každej zložitejšej elektroniky v aute. Komfort, ale aj bezpečnosť tak výrazne utrpia.

Nájde sa riešenie?

Pre Rusko je ešte možná cesta obrátiť sa na Čínu. Tá by im mohla pomôcť zabezpečiť elektroniku, ktorú vyrábať vie, či im urobiť most pri zabezpečení súčiastok zo západu. Či sa to však podarí, je otázne.

Je teda možné, že kvôli konfliktu si Rusi budú kupovať autá s výbavou, ktorú dnes nájdeme iba v autách určených na zošrotovanie. A tiež je otázkou, či si ich vôbec Rusi kvôli narastajúcej inflácii budú môcť dovoliť.