Austrálčan nemôže opustiť Izrael až do roku 9999. Dôvodom je, že nezaplatil výživné na deti

Austrálčan Noam Huppert čelí veľkému a ťažko riešiteľnému problému. Až do 31. decembra 9999 nesmie opustiť Izrael, kým nedoplatí výživné na svoje deti. To však izraelský súd stanovil na 2,1 milióna eur.

46-ročný muž je v Izraeli od roku 2013 a označuje sa za prenasledovaného muža izraelskou justíciou preto, lebo sa oženil s Izraelčankou. O prípade píše Denník N, ktorý správu čerpal tlačovej agentúry ČTK.

Mastné výživné

Huppertova žena podala žiadosť o rozvod. Zákony v Izraeli týkajúce sa rozvodu a výživného sú ale zložité a nejednoznačné, pričom majú viacero výkladov. Jeden hovorí, že žena môže požadovať zákaz vycestovania otca keď žiada od neho príspevok na deti. Ak je tento zákaz vydaní, otec môže byť uväznený až na tri týždne bez ohľadu na to, či má alebo nemá peniaze na zaplatenie alimentov.

Očakáva sa pritom, že muži budú prispievať až do výšky 100 % svojho platu. Izraelský súd Huppertovi tak vymeral, že musí platiť na obe svoje deti 5 000 šekelov mesačne, čo je približne 1 400 eur.

Svojich občanov varuje aj USA

Aj USA vie o týchto problémoch a ministerstvo zahraničia varuje svojich občanov pred možnými komplikáciami s vycestovaním. Uvádzajú, že “izraelské civilné a náboženské súdy využívajú zákaz vycestovania, kým nie sú vyriešené dlhy či iné nároky a to sa týka aj cudzincov”.

Huppert tvrdí, že jeho situácia je náročná a v Izraeli je doslova zatvorený od roku 2013. Nesmie ísť na dovolenku ani služobnú cestu. Podľa médií nie je jasné, prečo je zákaz stanovený na dátum 31. decembra 9999, avšak je to spôsobené pravdepodobne tým, že je to najneskorší dátum, aký je možný zadať do počítača.