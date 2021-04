Anticena Sexistický blud pozná svojho víťaza. V hlasovaní verejnosti vyhral Igor Matovič

Anketa Sexistický blud je postavená na rovnakom základe ako sesterská anketa Sexistický kix, ktorá „oceňuje“ sexisticky mienené reklamy. Je postavná na participácii verejnosti, ktorá rozhoduje o tom, ktorý výrok verejne činnej osoby je najsexistickejší. Po týždňoch hlasovania má anketa svojho víťaza – bývalého premiéra Igora Matoviča a jeho status na sociálnej sieti Facebook určený ženám k MDŽ.

Matovič je najsexistickejší

“Chvalabohu za ženy, chýbali by našim očiam, ušiam, srdciam… A určite aj brušká by plakali. Ešteže tomu Adamovi smutno bolo a pánbožko nebol lenivý a žienku vyrobil,“ napísal bývalý premiér SR, Igor Matovič, na svoj profil ešte v marci 2020. To ešte netušil, akú vlnú kritiky na seba týmto statusom znesie.

❌Ďakujeme, že nám pán premiér na MDŽ, deň, kedy si pripomíname boj za práva žien pripomenul, že naše miesto je za sporákom. ❌Venovanie od premiéra k MDŽ. Posted by Sexistický kix on Monday, March 8, 2021

Veľká bola dokonca natoľko, že Matovič vďaka svojmu statusu získal ocenenie sexistu roka v ankete Sexistický blud. V anticene získal najviac hlasov verejnosti, bolo ich až 831.

Nominovaných mal najviac výrokov

Nebol to však len tento jeden výrok, ktorý sa medzi nominovanými verejnosťou objavil. V ankete tak bol najexponovanejšou verejnou postavou, píše ženský portál denníka SME.

Verejnosť udelila v tohtoročnej ankete Sexistický blud takmer 12-tisíc hlasov. Okrem Matoviča boli medzi nominovanými aj ostatní politici nielen z hnutia OĽANO, ale aj Peter Pellegrini, Eduard Kukan, herec Jozef Vajda, imunológ Vladimír Leksa, moderátor Rádia_FM Rudi Rus, niekdajší humorista a televízny producent Oliver Andrásy, poslanec Štefan Kuffa či poslankyňa Anna Záborská a ďalší.

Ktorý blud je podľa vás najsexistickejší? Hlasujte 📣📣📣Nie náhodou spúšťame hlasovanie na MDŽ. Práve tento deň mnohí… Posted by Sexistický kix on Monday, March 8, 2021

Ako uvádza SME, organizačný tím ankety chce Igorovi Matovičovi zaslať list s informáciou o udelení anticeny a tiež náučnú knihu z oblasti rodovej rovnosti.