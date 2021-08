Anna Záborská sa nevzdáva. Predloží nový návrh, ktorý má upravovať pravidlá interrupcií, navrhuje mnohé zmeny

Poslankyňa OĽaNO Anna Záborská predloží v parlamente ďalší návrh, ktorý upravuje pravidlá interrupcií, ktoré sa ženy rozhodnú podstúpiť. Informáciu priniesol Denník N. Návrh zrejme ale nikoho neprekvapí, nie je prvý a asi ani posledný.

Anna Záborská sa už niekoľkokrát vyjadrila, že to s interrupciami bude stále skúšať a nevzdá sa. Parlament jej však už niekoľkokrát dal najavo, že sprísňovanie interrupcií nie je na programe dňa. Tento návrh bude opäť obsahovať aj časti zamerané na podporu tehotných žien. Súčasťou bude predĺženie lehoty na 72 hodín, zákaz reklamy na interrupcie a ďalšie výhody pre rodiny s deťmi.

Novinky v návrhu

Ako informuje Denník N, nový návrh sa od jej predchádzajúceho veľmi nelíši a poslankyňa chce, aby sa o ňom hlasovalo už 16. septembra na parlamentnej schôdzi. Stále sa v ňom nachádza napríklad aj dotazník, ktorý má od ženy zistiť, prečo sa pre interrupciu rozhodla. Tento bod je napríklad z hľadiska ochrany ženy a jej psychického zdravia nevhodný.

Anna Záborská by chcela presadiť, aby tehotné ženy mohli od 6. mesiaca ísť na PN, čo by umožňoval tzv. inštitút utajeného tehotenstva. Ten by fungoval pre ženy, ktoré nechcú, aby sa o ich tehotenstve vedelo, ale tiež preto, aby takéto ženy nešli kvôli tomu na interrupciu. Tiež nový návrh obsahuje príspevok pri narodení štvrtého dieťaťa. Práve tretie a ďalšie deti bývajú prekážkou pre niektoré rodiny, ktoré majú ťažšiu finančnú situáciu.