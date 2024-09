Ani nebudete vedieť ako, a touto metódou ľahko nasporíte stovky eur. Lacný brat Dubaja láka na exkluzívnu dovolenku

Jeseň je definitívne tu, dni sa citeľne skracujú a mnohí trávia večer skôr v teple domova. A pritom, keď už máte dosť sledovania seriálov či filmov, padne vhod si aj niečo zaujímavé prečítať. Keďže vieme, že nie je v nikoho kapacite sledovať všetky správy na internete, prinášame vám prehľad Premium článkov, ktoré sa objavili na portáli interez a nemali by ujsť vašej pozornosti.

Tajný a lacný Dubaj

Pre mnohých našincov je Dubaj synonymom top dovolenky, či dokonca vysnívanej destinácie. Avšak toto mesto sa stalo až príliš komerčným, a tak aj drahým. Zaujímavou alternatívou preto môže byť Adžmán, ktorý leží v obklopení emirátu Šarjah (a ten z jednej strane susedí s Dubajom) a z druhej strany susedí s emirátom Umm al-Kuvajn. Ak ste o ňom doteraz ešte nepočuli, nemusíte vôbec zúfať, zďaleka nie ste sami.

Je síce v tieni už spomínaného Dubaja, no ak túžite po nevšedných zážitkoch, možno je ideálnym miestom na výlet práve pre vás. O tomto lacnom klenote v Spojených arabských emirátoch, o tipoch ako sa tam dostať a koľko vás bude taká dovolenka stáť, sa dozviete v článku, ktorý spracovala naša redaktorka.

Viac sa dozviete tu: Za obed dáte 2,60 €, apartmán na noc tu stojí aj len 10 €: Toto miesto je tajný klenot a lacný brat Dubaja

Preplával na gumenom člne z Česka do Čierneho mora

Zdeněk Slouka si splnil sen, ktorý mnohým prišiel ako bláznovstvo. Iba na gumenom člne sa vydal na cestu z Českej republiky až do Čierneho mora. To sa mu napokon podarilo a svoju cestu opísal v rozhovore našej redaktorke.

Rozprával o tom, ako mu ľudia pred cestou nadávali, ako jeho mama skoro zinfarktovala, keď sa o tom dozvedela, no a, samozrejme, opisoval aj svoju cestu a to, ako na neho ľudia cestou reagovali.

Opísal aj najhoršie momenty, a kedy si reálne myslel, že zomrie. Vyzdvihol ale aj krásy cesty a to, čo plánuje nabudúce.

Viac sa dozviete v rozhovore: Zdeněk preplával v nafukovacom člne 3 000 km až do Čierneho mora: Ľudia mi pred cestou nadávali, skoro som sa utopil

Zabezpečil, že sa fentanyl stal bežnou drogou

Asi je ťažké porovnávať, ktorá droga je lepšia či horšia od inej. Avšak ak by sa takýto rebríček zostavoval, je veľmi pravdepodobné, že fentanyl by sa ocitol práve medzi tými najhoršími. Už malé množstvo dokáže byť smrteľnou dávkou a má tak neuveriteľnú silu. Ako droga sa používa ako náhrada heroínu.

Pôvodne bol a aj stále je využívaný v medicíne, kde má významné miesto. No na ulicu ho dostal George Erik Marquardt, a tak sa postaral o to, aby táto smrtiaca droga bola ľahko dostupná verejnosti. Mnoho ľudí tým pripravil o život, milióny ľudí následkom jeho konania prišli o svojich najbližších.

Naša redaktorka sa pozrela na príbeh tohto muža, ktorý si právom vyslúžil prezývku Walter White, podľa už kultového seriálu Perníkový tatko.

Viac sa o ňom dozviete tu: Prirovnávajú ho k Walterovi Whiteovi, na rukách má krv tisícok ľudí: Ľuďom sprístupnil jednu z najsmrtiacejších drog

Našetrila stovky eur

Niekto si peniaze poctivo ukladá na sporiaci účet, ďalší nedá dopustiť na hotovosť, ktorú si schováva do „pokladničky“. Sporiť a šetriť sa dá rôznymi spôsobmi, samozrejme, musíte mať na to príjem a vaše výdavky nemôžu byť hraničné.

Naša redaktorka započala zaujímavý a virálny sporiaci experiment, keď si vždy voľné mince v hodnotách 50 centov a 1 a 2 eurá odkladala do pohára od zaváranín.

V článku vysvetlila, ako jej toto sporenie išlo, ako dlho ho robila a najmä, koľko sa jej, „bezbolestne“ podarilo zarobiť.

Viac sa dozviete tu: Šetrila som 50-centové, 1 a 2 € mince do pohára od zaváranín, kým sa nenaplnil: Keď som ich spočítala, čakal ma šok

Bratia Menendezovci

O bratoch Menendezovcoch sa začalo v médiách hovoriť v poslednom čase kvôli dokumentu Netflixu. Príbeh bratov je mrazivý, a to aj po 35 rokoch od toho, ako vraždu spáchali.

Ich obeťou boli rodičia, pričom nič nenasvedčovalo tomu, že by to mali urobiť oni. Pred políciou zahrali dokonalé divadielko a sprvoti nevzbudzovali podozrenie. Keď ale začali rýchlo utrácať peniaze, začal na nich padať tieň podozrenia. Desivá tiež bola samotná vražda. „Bolo to divoké a šialené, tie telá boli totálne zdeformované a roztrhané na kusy po celej obývačke. Nemalo to nič spoločné s telom človeka, ako si predstavujete,“ opísal scénu policajt, ktorý sa ocitol na mieste činu.

Viac o zločine bratov nájdete tu: Jeden syn prestrelil hlavu otcovi, druhý zabil plačúcu matku: Vražda bratov Menéndezovcov naháňa strach aj po 35 rokoch

Čierne zlato vo vyprahnutej púšti

Ak sa dnes pozrieme na Arabský polostrov, nachádzame tam moderné mrakodrapy, rozvinutú architektúru a všeobecne miesta oplývajúce bohatstvom. Ťažko je predstaviť si, že prakticky pred sto rokmi to bola iba nehostinná a vyprahnutá krajina, ktorú zmenil jeden objav.

Asi nikoho neprekvapí, že píšeme o objave ropy. Tá sa stala pre Saudskú Arábiu pokladom, ktorý rozvinul gigantický biznis.

Náš redaktor sa pozrel na celú históriu toho, ako sa z miesta, kde sa nachádzala prakticky iba nehostinná púšť, stala jedna z najbohatších krajín sveta.

Viac si prečítate tu: Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny a zmenil celú krajinu

Hotel Junior bol kedysi pýchou Bratislavy

Pamätníci si ho možno ešte pamätajú ako jeden z najmodernejších ubytovacích zariadení v Bratislave v 80. rokoch. Hotel Junior, v tom čase ešte ako CKM Sputnik, vyrástol na brehu Štrkoveckého jazera. Počas večerov bol tiež obľúbeným miestom diskotéky.

Po socializme sa dostal do rúk mafie a zažil mnohé temné časy. Na to, ako to celé s hotelom bolo, a aký je jeho súčasný stav, sa pozrel náš redaktor, ktorý vám o ňom priniesol článok.

Viac o hoteli Junior tu: Za socializmu bol pýchou Bratislavy, v 90. rokoch brlohom nebezpečných mafiánov. Hotel Junior dnes smutne chátra